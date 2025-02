Riqualificazione del Teatro Mediterraneo: Foggia punta sulla cultura per il rilancio della città - ph enzo maizzi

Foggia, 5 febbraio 2025 – Si è tenuta questa mattina, alle ore 10.00, presso l’aula consiliare di Palazzo di Città, la conferenza stampa dedicata alla riqualificazione del Teatro Mediterraneo. All’evento hanno partecipato la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Giuseppe Galasso, e l’assessora alla Cultura, Alice Amatore.

La sindaca Episcopo ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza del progetto per la comunità foggiana: “Il Teatro Mediterraneo rappresenta un simbolo culturale per la nostra città. La sua riqualificazione non è solo un intervento strutturale, ma un investimento nel futuro culturale e sociale di Foggia”.

Il vicepresidente Piemontese ha evidenziato l’impegno della Regione Puglia nel sostenere l’iniziativa: “Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per i lavori di rifunzionalizzazione dell’anfiteatro Mediterraneo. Con questo progetto, intendiamo restituire alla città uno spazio culturale di primaria importanza, favorendo la rinascita culturale e sociale di Foggia“.

L’assessore Galasso ha fornito dettagli tecnici sull’intervento: “Il progetto prevede l’adeguamento funzionale, strutturale, impiantistico e acustico del teatro, oltre all’installazione di un sistema antincendio e all’abbattimento delle barriere architettoniche. La gara d’appalto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 gennaio 2025, con un importo complessivo di 5.733.749,00 euro“.

L’assessora Amatore ha concluso sottolineando l’impatto culturale dell’opera: “La riapertura del Teatro Mediterraneo offrirà nuove opportunità per eventi culturali, concerti e rappresentazioni teatrali, arricchendo l’offerta culturale della nostra città e attirando artisti di rilievo nazionale e internazionale”.

I lavori di riqualificazione sono previsti per essere completati entro il 31 luglio 2026, restituendo così alla comunità foggiana uno spazio culturale rinnovato e funzionale.

fotogallery enzo maizzi