Roma, tragedia nella metro: uomo muore per malore durante il viaggio - Fonte Immagine: FanPage

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 5 febbraio, alla stazione Cornelia della Metro A, quando un uomo di 72 anni ha accusato un malore improvviso mentre era a bordo di un treno. Nonostante i tempestivi soccorso del personale Atac, l’uomo è deceduto davanti agli occhi degli altri passeggeri.

Il servizio sulla linea A è stato parzialmente interrotto nella tratta tra Ottaviano e Battistini. Dopo l’incidente, i passeggeri a bordo del treno sono stati fatti scendere e il servizio è stato sostituito da bus navetta. La linea A è comunque rimasta attiva tra Termini e Ottaviano.

Indagini in corso: Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato insieme al commissariato Prati. Le immagini delle telecamere di sicurezza sono state acquisite per chiarire la dinamica dell’incidente. Tuttavia, le prime ipotesi escludono altre cause di decesso, e sembra che il malore sia stato la causa principale.

