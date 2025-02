San Giovanni Rotondo, il sindaco Barbano replica alle opposizioni: «Siamo sempre presenti»

L’opposizione, nella speranza di un po’ di visibilità, accusa strumentalmente sindaco, assessori e maggioranza di non essere presenti agli eventi. Nello specifico in quello di domenica scorsa per la commemorazione dei 450 anni dalla conversione di San Camillo de Lellis. C’è da sottolineare come invece, nella suddetta celebrazione, all’apertura dell’Anno Giubilare dei Camilliani, era presente il consigliere comunale Salvatore Biancofiore, a dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione per questa importante ricorrenza. Il sindaco, a causa di problemi di salute, non ha potuto partecipare agli eventi, una circostanza, non preventivabile, che rende ancor più infondata l’accusa di «assenza della maggioranza».

Le affermazioni risultano, chiaramente, strumentali e non riflettono la realtà. Tuttavia gli impegni in una città come la nostra sono numerosi e spesso è difficile anche dividersi i compiti. Possiamo affermare con serenità che questa amministrazione ha sempre dimostrato vicinanza e partecipazione agli eventi, religiosi e civili, compatibilmente con i numerosi impegni istituzionali necessari per governare la nostra San Giovanni Rotondo.

Respingiamo dunque con fermezza le critiche infondate dell’opposizione, che sembrano orientate esclusivamente alla creazione di sterili polemiche piuttosto che a un contributo costruttivo per la comunità. L’Amministrazione proseguirà, come fatto finora, con il suo impegno quotidiano, con serietà e rispetto, per tutte le realtà del territorio.