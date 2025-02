Una condanna a due anni, con i benefici di legge, per la donna alla guida dell’auto che, dopo essersi sfrenata, ha travolto e ucciso il piccolo Tommaso D’Agostino, di soli quattro anni, davanti alla scuola dell’infanzia “I Maggio” alla periferia dell’Aquila. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale dell’Aquila, Guendalina Buccella, ha stabilito il rinvio a giudizio per gli altri tre imputati. L’incidente, avvenuto il 18 maggio 2022, ha portato all’accusa di omicidio stradale per tutti gli imputati, a seconda delle rispettive responsabilità e dei ruoli ricoperti nella vicenda.

La dinamica dell’incidente

Radostina Zhorova Balabanova, 39 anni, si era recata alla scuola per riprendere i propri figli. La donna ha parcheggiato la sua auto all’inizio della discesa che conduce alla struttura scolastica, senza però azionare il freno a mano. Poco dopo, il veicolo si è mosso autonomamente, piombando su un gruppo di bambini intenti a giocare nel cortile della scuola. Nell’incidente, oltre alla tragica morte del piccolo Tommaso, sono rimasti feriti altri quattro bambini, alcuni in modo grave. Molti altri, sotto shock, sono stati assistiti dagli psicologi.

Secondo la ricostruzione effettuata dai periti nominati dalla Procura, il figlio undicenne della donna, rimasto sull’auto, avrebbe involontariamente spostato la leva del cambio, causando il movimento del veicolo. La recinzione che delimitava l’area giochi non era adeguatamente ancorata a terra e, secondo gli accertamenti, non era conforme alle norme di sicurezza.

Le responsabilità e i provvedimenti giudiziari

Balabanova ha patteggiato una pena di due anni, mentre la dirigente scolastica Monia Lai, il responsabile del servizio di prevenzione dell’Istituto Comprensivo “Mazzini”, Bruno Martini, e il responsabile del settore edilizia scolastica del Comune dell’Aquila, Antonello Giampaolini, sono stati rinviati a giudizio. Il processo per questi ultimi avrà inizio il prossimo 9 aprile.

Secondo l’accusa, la dirigente Monia Lai non ha segnalato l’inidoneità del documento di valutazione dei rischi redatto da Martini e non ha preso provvedimenti adeguati. Il documento in questione, neanche firmato dalla Lai, era ritenuto generico e non conforme alle normative di sicurezza, con indicazioni di rischi e attività non pertinenti alla scuola “I Maggio”. Inoltre, non conteneva alcuna misura specifica per la gestione degli spazi esterni, caratterizzati da una strada in pendenza.

Alla Lai vengono contestate anche violazioni di regole di comune diligenza: pur essendo presente nei luoghi dell’incidente e assistendo ai parcheggi indiscriminati in un’area a rischio, non avrebbe preso provvedimenti per garantire la sicurezza dei bambini.

Bruno Martini è accusato di negligenza, imprudenza e imperizia per aver omesso un’adeguata valutazione dei rischi e per non aver individuato le necessarie misure di prevenzione. Infine, Antonello Giampaolini è imputato per aver fatto installare una recinzione non idonea a garantire la sicurezza dell’area, valutando solo la necessità di contenimento e non il rischio di investimento.

Gli imputati sono difesi dagli avvocati Mauro Ceci, Massimo Carosi, Antonella Pellegrini e Luisa Leopardi. L’avvocato Francesco Valentini ha assistito Radostina Zhorova Balabanova nel patteggiamento della pena.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sull’adeguatezza delle misure di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici. La vicenda continua a suscitare profonda commozione e dibattito sulla necessità di una maggiore attenzione alle norme di sicurezza nei luoghi frequentati dai bambini.