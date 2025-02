Concessioni balneari: i comuni pugliesi chiedono regole più chiare

Il tempo stringe per le amministrazioni pugliesi, che faticano a predisporre i bandi per le concessioni balneari, come previsto dalla legge Bolkestein. Per affrontare il problema, il consigliere regionale Stefano Lacatena, delegato all’Urbanistica, ha incontrato i rappresentanti dell’Anci Puglia, con l’obiettivo di modificare la legge regionale 17 e superare le criticità del Piano regionale delle coste.

Un piano troppo generico per un territorio eterogeneo

Secondo Lacatena, il piano attuale presenta gravi fragilità, poiché disciplina in modo generale l’intero territorio, senza tener conto delle differenze locali. Alcune spiagge hanno una profondità di 400 metri, altre di soli 15 metri, e ci sono zone soggette a rischio idraulico, escluse dalle concessioni ma comunque fruite liberamente dai cittadini.

L’urgenza di una legge quadro per i Comuni

Lacatena sottolinea che i Comuni non riescono a preparare i bandi per l’assegnazione delle concessioni, creando un blocco amministrativo che rischia di penalizzare sia le amministrazioni locali che i concessionari balneari, i quali rappresentano tra il 70 e l’80% del comparto turistico regionale.

Per questo, la Regione Puglia sta valutando l’abolizione della doppia pianificazione vigente, introducendo una legge quadro che fornisca linee guida chiare e univoche per tutti i Comuni.

Un confronto con tutti gli attori del settore

Gli incontri proseguiranno coinvolgendo balneari, ordini professionali, Anci e associazioni ambientaliste. L’obiettivo è dare regole certe, garantendo sia la libera fruizione del mare per tutti i cittadini, sia prospettive stabili per i concessionari e l’intero indotto economico del turismo balneare.

“La Puglia deve essere tra le prime regioni in Italia a costituire un coordinamento forte per le gare delle concessioni”, ha concluso Lacatena. “Non si tratta solo di una questione tecnica, ma di una scelta strategica per il futuro del nostro territorio”.

Lo riporta ReteGargano.