La lista “Impegno per la Professione” è pronta a scendere in campo per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in programma da domani, 7 febbraio, a lunedì, 10 febbraio.

La lista rappresenta un giusto mix di esperienza consolidata e nuovi impulsi, con l’obiettivo di proseguire il lavoro già svolto e portare avanti idee innovative, rispondendo alle esigenze di una professione in continua evoluzione. Nove i professionisti candidati, originari di ogni provincia: Geremia Capriuoli (Bari), Giovanna Teresa Pontiggia (Bari), Cinzia Cavallo (Taranto), Massimo Colosi (Taranto), Tommaso Dibari (Bat), Enza Di Giovine (Foggia), Gregorio Manieri (Lecce), Alessandra Prudentini (Brindisi) e Gerardo Settanni (Brindisi).

La lista raccoglie l’eredità di un Consiglio che, negli ultimi dieci anni, ha ottenuto risultati importanti, sia sul piano normativo che sul piano della visibilità sociale della psicologia.

Fra queste si ricorda l’istituzione del servizio di Psicologia di Base del 2023, la legge sulla psicologia scolastica del 2019, la legge regionale 4 del 2016 che ha permesso per la prima volta la presenza di uno psicologo nell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale Sanitario, l’istituzione del Mese del Benessere Psicologico, il protocollo Codice Rosso con la Procura di Foggia, il Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Bari per il coinvolgimento di associazioni specializzate in psicologia dell’emergenza per assistenza diretta e sostegno negli eventi antropici emergenziali, il Tavolo tecnico per la Psicologia dello Sport, la formazione alle Forze dell’Ordine e l’apertura della nuova sede in via Sparano a Bari.

“Impegno per la professione” si propone anche di rispondere alle sfide future, con un approccio che guarda alle nuove generazioni di psicologi e alle esigenze di una società in rapido cambiamento. Tra gli obiettivi principali della lista per il prossimo mandato ci sono la promozione degli sbocchi professionali per gli psicologi, con un focus particolare sui giovani laureati e sulle opportunità in ambiti non clinici, la tutela della libera professione, proteggendo gli psicologi da ingerenze esterne e garantendo condizioni di lavoro dignitose, la vigilanza sulle normative, la trasparenza, una comunicazione costante con l’intento di coinvolgere ogni iscritto in un processo decisionale democratico e di garantire un flusso di informazioni chiaro e continuo, e un’efficienza burocratica.

“Impegno per la Professione” è una lista che si propone di essere la voce dei professionisti della psicologia pugliese e di lavorare costantemente per il benessere della comunità. Le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia sono un momento fondamentale per il futuro della professione, e “Impegno per la Professione” è pronta a raccogliere questa sfida, per una psicologia sempre più forte, visibile e al servizio dei cittadini.