Il direttore sportivo del Foggia, Luca Leone, ha fatto il punto sulla sessione di mercato appena conclusa, analizzando strategie, obiettivi e prospettive future del club rossonero. La conferenza ha evidenziato i principali movimenti in entrata e in uscita, oltre agli ostacoli incontrati durante le trattative.

Un mercato in sintonia con la società

Leone ha sottolineato come il mercato sia stato gestito in piena sintonia con la proprietà e il presidente, con l’obiettivo di ridurre i costi senza compromettere l’equilibrio della squadra. “Avevamo alcune esigenze di bilancio e, vista la classifica, abbiamo dovuto operare in modo mirato. Abbiamo sostituito alcuni giocatori senza lasciare elementi fuori lista.”

Uno dei punti critici della campagna acquisti è stata la mancata acquisizione di un attaccante: “Non ci sono state le condizioni per trovare una soluzione per Santaniello, quindi siamo rimasti così.”

Obiettivo salvezza e programmazione per il futuro

Leone ha ammesso che l’attuale stagione ha come priorità la salvezza, rimarcando tuttavia la necessità di costruire una base solida per il futuro. “Purtroppo, il mercato di gennaio ci ha un po’ destabilizzati. Dopo la partita di Trapani avevo un’idea chiara, ma le sconfitte con Altamura e Monopoli hanno creato qualche difficoltà. Nonostante ciò, il gruppo ha dato tanto e siamo fiduciosi per questi ultimi tre mesi.”

Riguardo al futuro, il direttore ha spiegato che ci sono già idee in cantiere: “Con il presidente abbiamo parlato di possibili sviluppi oltre giugno. Il calcio è fatto di idee, di programmazione, e noi stiamo lavorando per dare al club una struttura credibile e ambiziosa.”

Le difficoltà del mercato di gennaio

Interrogato sulle strategie di mercato, Scarano ha riconosciuto che alcuni piani iniziali sono stati modificati strada facendo: “A volte hai delle idee che non riesci a concretizzare per vari motivi, come le difficoltà nel convincere i calciatori a cambiare squadra, specialmente a gennaio. Abbiamo provato anche a chiedere giocatori in Serie A, come un ragazzo del Cagliari, ma il club ha deciso di non privarsene.”

Alla domanda sulle voci riguardanti Donnarumma e Ferrante, Leone ha chiarito: “Ferrante non è mai stato un obiettivo reale. Su Donnarumma abbiamo fatto un tentativo, ma per motivi personali ha preferito non spostarsi.”