Foggia verso il metrò urbano con la seconda stazione ferroviaria

Con un investimento di 47 milioni di euro, Foggia si prepara a realizzare la sua seconda fermata ferroviaria, un’infrastruttura strategica che aprirà le porte alla futura metropolitana urbana.

Un progetto ambizioso per la mobilità cittadina

La nuova stazione sorgerà a valle del baffo ferroviario sulla linea per Napoli, nel quartiere CEP, vicino a via Giuseppe Parini e al Campo Sportivo Comunale “Degli Ulivi”. Il progetto, illustrato da Elisabetta Cucumazzo, responsabile dei progetti di RFI, è stato presentato al Comune alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso.

L’appalto prevede un progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori, con un completamento stimato per il 2027.

Verso una vera Stazione AV e un sistema metropolitano

L’infrastruttura sarà realizzata in due fasi:

Prima fase (finanziata): creazione della “Fermata Foggia AV”, con un parcheggio di 300 posti. Seconda fase (ancora da finanziare): trasformazione in una vera “Stazione Foggia AV”, con nuovi binari, servizi ampliati, doppio fronte d’accesso e raddoppio del parcheggio.

“Si tratta di un’opportunità straordinaria per la città”, dichiarano Episcopo e Galasso, sottolineando come questa nuova infrastruttura permetterà di collegare le due stazioni ferroviarie cittadine e di attivare fermate in quartieri e borgate, tra cui Borgo Croci Nord, Cervaro e Incoronata.

Un collegamento strategico con l’intera provincia

RFI ha confermato che l’obiettivo è potenziare i collegamenti ferroviari con:

Lucera, San Severo, Manfredonia, Apricena (provincia di Foggia)

(provincia di Foggia) Melfi e Potenza (Basilicata)

L’amministrazione comunale punta inoltre a integrare il trasporto metropolitano urbano con nuove fermate ferroviarie e una sinergia con il trasporto pubblico locale (TPL), autobus e BRT, come previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Un passo decisivo per trasformare Foggia in un hub ferroviario moderno, migliorando la mobilità e la connessione con il territorio.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.