Gargano. Dopo mesi di attesa e trattative politiche nel centrodestra, la presidenza dell’Ente Parco Nazionale del Gargano sembra ormai destinata a Forza Italia. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome scelto sarebbe quello di Raffaele Di Mauro, attuale consigliere comunale di Foggia e figura di spicco del partito azzurro in Puglia.

Un accordo politico già definito

La decisione rientra in un accordo più ampio tra le forze di maggioranza, che prevede, come contropartita, un posto nel Consiglio direttivo del Parco per Fratelli d’Italia e l’ingresso di Salvatore De Martino in Consiglio comunale a Foggia. Quest’ultimo subentrerebbe proprio a Di Mauro, che rassegnerebbe le dimissioni per assumere il nuovo incarico.

La nomina del presidente dell’Ente Parco spetta al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attualmente Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia), il quale dovrà proporre una terna di candidati. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sarà poi chiamato a esprimere intesa sulla scelta, seguita dal parere delle commissioni Ambiente di Senato e Camera.

Chi è Raffaele Di Mauro

Classe 1982, Di Mauro è avvocato e funzionario direttivo del Consorzio per la bonifica della Capitanata nel settore legale e contenzioso. Milita in Forza Italia dal 2002, partito in cui ha scalato i ranghi fino a diventare commissario provinciale nel 2015. Ex candidato sindaco del centrodestra a Foggia, nel 2022 ha partecipato alle elezioni politiche con una candidatura di servizio, senza riuscire a entrare in Parlamento.

La sua nomina rappresenterebbe un punto di equilibrio per il partito in Puglia, con il deputato Giandiego Gatta – già presidente del Parco dal 2004 al 2010 – che troverebbe in lui una figura di riferimento.

Un incarico quinquennale con compenso annuo di 42.000 euro

Il mandato alla guida del Parco ha durata cinque anni. Il compenso del presidente è stato recentemente rivisto con l’approvazione del Ministero dell’Economia e del Ministero dell’Ambiente, e ammonta a 42.000 euro annui, oltre ai rimborsi spese previsti dal bilancio dell’ente.

Dopo la scadenza del mandato di Pasquale Pazienza, avvenuta il 7 agosto scorso, l’Ente Parco opera in regime di proroga. La definizione della nuova presidenza, dunque, sembra ormai una formalità, con l’ufficialità attesa a breve.

