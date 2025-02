Manfredonia, Forza Italia: "Confusione amministrativa su tasse, parcheggi e Ase"

Aumenti delle imposte, modifiche continue alle delibere comunali e incertezza sulla gestione dei parcheggi e dei servizi di igiene urbana: Forza Italia lancia l’allarme sulla situazione amministrativa a Manfredonia, parlando di “caos totale” nella gestione della città. Uno dei punti più contestati riguarda l’incremento dell’imposta di soggiorno, una tassa che, in teoria, dovrebbe contribuire al miglioramento dei servizi per i turisti. Tuttavia, i consiglieri comunali di Forza Italia – Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli – sollevano dubbi su cosa la città sia effettivamente in grado di offrire ai visitatori, al di là delle criticità già evidenziate, come la presenza di rifiuti non raccolti e strade in condizioni precarie.

Al centro della polemica anche le recenti modifiche alla regolamentazione delle occupazioni del suolo pubblico. La giunta comunale, infatti, ha corretto una delibera appena cinque giorni dopo averla adottata, che a sua volta rettificava un atto approvato soltanto il mese precedente. “Una gestione che genera incertezza e confusione sia per gli operatori economici che per i cittadini”, sottolineano i consiglieri di opposizione. Preoccupazione anche sul fronte della sosta a pagamento, con indiscrezioni secondo cui l’amministrazione comunale potrebbe eliminare il periodo di tolleranza di 15 minuti per i parcheggi a pagamento. Se confermata, la decisione aggraverebbe i costi a carico dei cittadini, impedendo loro di usufruire di un margine di tempo utile per brevi commissioni senza dover pagare il ticket.

Infine, resta irrisolta la questione Ase, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti e della pulizia urbana. Dopo la presentazione della relazione del tecnico incaricato, si attende ancora l’istituzione di un tavolo di confronto per discutere il futuro del servizio e dei lavoratori. Il contratto tra Comune e Ase scadrà il 31 ottobre 2025, e l’incertezza sulla sua prosecuzione preoccupa dipendenti e sindacati. Forza Italia parla di una “situazione amministrativa fuori controllo” e chiede maggiore chiarezza e programmazione nelle decisioni del governo cittadino, affinché non siano i cittadini e le imprese a subirne le conseguenze.