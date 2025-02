Michele Emiliano dimesso dal Policlinico di Foggia dopo l’intervento all’anca

“Il presidente Michele Emiliano termina oggi il suo ricovero al Policlinico ‘Riuniti’ di Foggia dopo un intervento di protesi all’anca. A lui rivolgo i miei auguri per il ritorno a casa e per un pieno recupero dopo l’operazione. In questo periodo di degenza, dall’intervento curato dal professor Giuseppe Maccagnano alla riabilitazione fatta sotto la guida del professor Andrea Santamato e della sua equipe, il presidente ha potuto riscontrare, al pari di tutti i cittadini e le cittadine pugliesi e non, la professionalità e la qualità dell’assistenza e delle cure del Policlinico foggiano.

La scelta di operarsi in una struttura pubblica gli ha consentito di fare un’esperienza diretta del funzionamento del Servizio sanitario regionale e in particolare del Policlinico di Foggia, certo dal punto di vista di un paziente che ricopre importanti funzioni istituzionali che non potevano essere sospese del tutto. Proprio Ortopedia e la Riabilitazione sono l’esempio del passo da gigante che l’ospedale di Foggia ha compiuto, grazie ai tanti investimenti fatti dalla Regione Puglia in questi 10 anni, in termini di riqualificazione delle strutture, dotazione tecnologica, acquisizione di macchinari d’avanguardia, formazione del personale medico e sanitario, attrazione di alte competenze.

Sono i segni positivi che ci incoraggiano a ridurre i segni ancora negativi che permangono, in particolare nell’accesso ai Pronto Soccorso e nella velocità con cui si riesce ad avere visite o esami. Ci sentiamo parte di una squadra che ogni giorno dà il massimo per far stare bene le persone, una squadra che è la sanità pugliese a cui va il nostro riconoscimento e verso la quale rinnoviamo il nostro impegno per raggiungere insieme risultati sempre migliori”.