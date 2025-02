Superstrada Garganica: al via la fase di osservazione del progetto - Fonte Immagine: Garganotv.com

Cittadini e associazioni potranno inviare le loro osservazioni entro il 6 marzo 2025 sul progetto del “Nuovo collegamento stradale tra Vico del Gargano (SS 693) e Mattinata (SS 89)”, un’infrastruttura fondamentale per migliorare la viabilità nel Gargano.

Un’opera strategica per la mobilità

L’intervento, promosso dal Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali SS 89 “Garganica”, punta a rendere più sicuri ed efficienti i collegamenti lungo una delle arterie più trafficate della provincia di Foggia.

Il nuovo asse viario sarà suddiviso in tre lotti principali:

Lotto 1 – Stralcio 1 : da Vico del Gargano alla Rotatoria di Peschici (dal km 0+000 al km 7+081).

: da alla (dal km 0+000 al km 7+081). Lotto 1 – Stralcio 2 : dalla Rotatoria di Peschici alla rotatoria in località Risega (dal km 7+081 al km 9+835).

: dalla alla (dal km 7+081 al km 9+835). Lotto 2: dalla rotatoria in località Risega alla rotatoria di Vieste (dal km 9+835 al km 18+635).

L’opera coinvolge direttamente i comuni di Vico del Gargano, Peschici e Vieste e si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della viabilità garganica, particolarmente importante per un territorio con una forte affluenza turistica e una rete stradale spesso inadeguata.

Gli obiettivi del progetto

Questa nuova infrastruttura stradale mira a:

Ridurre i tempi di percorrenza tra i principali centri costieri del Gargano.

tra i principali centri costieri del Gargano. Migliorare la sicurezza stradale , eliminando tratti pericolosi e snellendo il traffico.

, eliminando tratti pericolosi e snellendo il traffico. Potenziare la connessione tra l’entroterra e le aree turistiche, agevolando l’accesso ai visitatori e favorendo le attività economiche locali.

Consultazione pubblica: un’opportunità per il territorio

Fino al 6 marzo 2025, cittadini, associazioni ed enti locali potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica per segnalare criticità e proporre migliorie.

La realizzazione di questa nuova arteria potrebbe rappresentare una svolta per la mobilità nel Gargano, riducendo l’isolamento di alcune zone e favorendo lo sviluppo turistico e commerciale. Resta ora da vedere come il territorio risponderà al progetto e quali saranno i prossimi passi per la sua realizzazione.

Lo riporta Garganotv.com.