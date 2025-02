Torremagia di Carnevale 2025: musica, colori e magia per una festa indimenticabile!

Il Comune di Torremaggiore anche per quest’anno rinnova l’appuntamento carnevalesco con “Torremagia di Carnevale“, un evento imperdibile per bambini e famiglie che si terrà sabato 1 marzo 2025, ultimo fine settimana di Carnevale.

Il programma prevede un pomeriggio ricco di eventi ed intrattenimento che avrà il suo culmine alle ore 19:30 in Corso Italia, con l’esibizione della “Bim Bum Bam Cartoon Big Band”, gruppo musicale che farà rivivere le emozioni delle sigle dei cartoni animati più amati, quelli sulle note dei quali abbiamo cantato tutti noi da bambini.

Le attività inizieranno già nel pomeriggio alle ore 15:30 in via Vincenzo Lamedica, con il raduno dei carri e dei gruppi mascherati che sfileranno lungo un percorso che attraverserà le principali vie cittadine, (via Pietro Nenni, via De Nicola, via della Costituente, piazza De Sangro, corso Matteotti, corso Italia).

Questa edizione sarà caratterizzata dalla partecipazione di un numero maggiore di carri, grazie alla collaborazione di privati e associazioni di volontariato che da settimane sono all’opera per gli allestimenti.

Il Carnevale è un momento di festa e condivisione per tutta la comunità, invitiamo i cittadini e tantissimi turisti e visitatori a partecipare numerosi mascherati per vivere insieme una giornata di allegria e colori.

Torremaggiore vi aspetta!

