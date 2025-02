Con grande dolore, la famiglia dei Podisti Sipontini e tutto il mondo dell’atletica apprendono della scomparsa di Pompeo Nenna, avvenuta questa mattina all’età di 77 anni.

“Un uomo dal cuore grande, un atleta instancabile, un amico sincero che ha lasciato un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui la passione per la corsa“, dice a StatoQuotidiano.it il presidente della Gargano 2000 Onlus, Giovanni Cotugno.

Pompeo Nenna è stato socio fondatore della Società Athletic Club Manfredonia, realtà sportiva che ha rappresentato per lui una seconda famiglia e una missione di vita. “La sua passione per l’atletica lo ha accompagnato per tutta la sua esistenza, un legame indissolubile che lo ha spinto a promuovere lo sport come strumento di aggregazione, disciplina e crescita personale. La corsa non era solo uno sport per lui, ma un modo di vivere, di affrontare le sfide con determinazione e coraggio.”

Oltre a essere un eccellente atleta, Pompeo è stato un uomo di straordinaria umanità e generosità. La sua vita è stata caratterizzata dal sacrificio e dalla dedizione alla famiglia. Già dipendente della Enichem Agricoltura, emigrò a Ferrara per garantire un futuro migliore ai suoi figli. Nonostante la distanza da Manfredonia, la sua città natale, non smise mai di coltivare la sua passione sportiva, trovando nella corsa un punto di riferimento e un rifugio di libertà.

“Chi ha avuto il privilegio di correre al suo fianco racconta di un uomo dal sorriso sincero, sempre pronto a incoraggiare e supportare i compagni di squadra. Con il suo esempio ha insegnato a tanti giovani il valore della perseveranza, dimostrando che lo sport è prima di tutto una scuola di vita”.

“Oggi, il mondo dell’atletica perde un grande protagonista, ma il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto. A Ferrara, dove ha vissuto gli ultimi anni, Pompeo ha continuato a trasmettere il suo amore per la corsa, lasciando un’impronta indelebile anche tra coloro che lo hanno incontrato lontano dalla sua terra d’origine”, dice Giovanni Cotugno.

“Ora, il destino lo ha voluto accanto al suo caro amico di tante gare, Antonio Attanasio, anch’egli prematuramente scomparso. Insieme, correranno nella vastità del cielo, protetti dall’ala degli Angeli e di Dio, con il vento tra i capelli e il cuore leggero come quando, con passo deciso, affrontavano una nuova sfida su strada”.

“La famiglia dei Podisti Sipontini, gli amici dell’Athletic Club Manfredonia e tutti coloro che lo hanno conosciuto si stringono nel dolore per la perdita di un uomo eccezionale. La sua memoria vivrà nei racconti delle gare, nei ricordi delle amicizie e nella passione per l’atletica che continuerà a ispirare le nuove generazioni. Riposa in pace, Pompeo. Il tuo esempio continuerà a correre con noi”.

I funerali di Pompeo Nenna si terranno domani, sabato 8 febbraio, con il rito funebre che avrà luogo presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Dopo la Santa Messa, l’autocorteo proseguirà per il Cimitero Locale, dove Pompeo riposerà accanto ai suoi cari.

