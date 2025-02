Cerignola puntella l'attacco per difendere la vetta

Con 180 minuti da sfruttare e un attacco rinnovato grazie al mercato di gennaio, il Cerignola è pronto a difendere il primo posto in Serie C, nel girone C, alla pari con il Monopoli. Il direttore sportivo Elio Di Toro ha rafforzato il reparto offensivo con quattro nuovi innesti, mirati a colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Cuppone e a dare nuova forza all’attacco. Il nuovo organico è stato pensato per garantire a mister Giuseppe Raffaele una squadra competitiva e pronta per le sfide decisive.

Gli Innesti Offensivi: Qualità e Potenziale in Attacco

Nel corso del mese di gennaio, il Cerignola ha aggiunto al proprio attacco Ismail Achik, tornato in gialloblù, Giovanni Volpe, Filippo D’Andrea (che ritorna dopo una stagione da protagonista con 21 gol e 7 assist), e Andrea Santarcangelo, proveniente dal Picerno con prestito oneroso e diritto di riscatto. A soli 22 anni, Santarcangelo porta con sé un’importante esperienza, con 89 partite e 12 gol tra i professionisti. Questi giocatori, con profili complementari, garantiranno spunto, imprevedibilità, qualità nell’uno contro uno e gol.

Il Rendimento di Salvemini e la Speranza Cuppone

Con la presenza di Francesco Salvemini, già autore di 11 gol in campionato, il Cerignola può contare su un altro giocatore di punta. Salvemini, che ha eguagliato il suo record personale tra i professionisti, ha 13 turni per puntare a nuovi traguardi. Alessandro Faggioli, rimasto nel club, e la speranza di recuperare Cuppone per la fase finale della stagione, completano il reparto offensivo. Non bisogna dimenticare anche il contributo dei centrocampisti, con Capomaggio che ha già segnato 4 gol e Paolucci che ha realizzato 3 centri, dando un apporto importante al gioco della squadra.

Il Calendario e le Prossime Sfide: Un Vantaggio Strategico

Il calendario dei prossimi due turni di campionato potrebbe rivelarsi favorevole per il Cerignola, soprattutto se comparato agli impegni delle concorrenti dirette. Nel weekend, mentre il Cerignola affronterà in casa la Turris, attualmente penultima e con una squadra ridotta, il Monopoli giocherà il derby contro il Team Altamura. L’Avellino sfiderà il Crotone, mentre il Benevento sarà impegnato contro il Messina.

180 Minuti da Vivere con un Destino nelle Mani

Con due certezze per il Cerignola: un attacco ricco di opzioni e la consapevolezza di avere il destino nelle mani, grazie alla posizione condivisa in vetta con il Monopoli, la squadra è pronta a sfruttare ogni opportunità per mantenere il primato e continuare a lottare per la promozione.

Lo riporta Telesveva.it.