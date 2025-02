Comune Manfredonia, "ottenuta la qualifica di 'Città che legge' per il triennio 2024-2026

Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente ottenuto la prestigiosa qualifica di “Città che Legge” per il triennio 2024-2026, riconoscimento conferito dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura ai comuni che si distinguono per il loro impegno nella promozione della lettura e nella diffusione della cultura.

Paola Leone Tale risultato è frutto dell’iniziativa della consigliera, presidente della Seconda Commissione consiliare Cultura e Welfare, che ha promosso la candidatura della città con l’obiettivo di valorizzare il tessuto culturale locale e di incentivare nuove iniziative legate al mondo del libro.

“Questo riconoscimento è un segnale importante per la nostra città, che conferma il valore della cultura come motore di crescita e coesione sociale. Manfredonia ha un patrimonio culturale e artistico straordinario, e la qualifica di ‘Città che Legge’ rappresenta un’opportunità concreta per sviluppare progetti innovativi in collaborazione con scuole, biblioteche e associazioni locali” ha dichiarato la consigliera Paola Leone.

Domenico La Marca – Sindaco Anche il sindacoe l’intera amministrazione hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Essere riconosciuti come ‘Città che Legge’ significa investire sul futuro di Manfredonia, creando occasioni di crescita culturale ed economica. Questo titolo ci consentirà di accedere a bandi e finanziamenti per la promozione della lettura, arricchendo il nostro territorio di iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della partecipazione attiva dei cittadini”, aggiunge la Marca.

La qualifica di “Città che Legge” rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che vede Manfredonia proiettata verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, un obiettivo ambizioso che punta a rafforzare il ruolo della città come centro culturale di riferimento nel panorama regionale e nazionale.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo e si impegna a valorizzare al meglio le opportunità offerte da questo riconoscimento, affinando strategie e progetti che rendano la cultura sempre più accessibile e diffusa nella comunità.