Foggia, addio a Michele Calabrese, storico collaboratore del Grancaffè

La comunità di Foggia piange la scomparsa di Michele Calabrese, storico collaboratore del Grancaffè Cocozza, il cui decesso ha lasciato un vuoto profondo tra colleghi, amici e clienti. La notizia ha suscitato un’ondata di cordoglio, testimoniata dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza che continuano a giungere in queste ore.

Michele Calabrese era una figura stimata e rispettata nel settore della ristorazione locale. La sua professionalità, unita a una straordinaria umanità, lo aveva reso un punto di riferimento per il Grancaffè e per tutta la comunità foggiana. La sua gentilezza e disponibilità erano apprezzate da tutti coloro che avevano avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui momenti di vita quotidiana.

La Fipe Confcommercio Foggia, attraverso le parole del presidente del settore Pubblici Esercizi, Alessandro Centra, ha espresso il proprio sgomento per la sua improvvisa scomparsa, manifestando vicinanza alla famiglia Cocozza e allo staff del Grancaffè. Anche la Pizzeria del Corso ha voluto rendere omaggio a Michele, ricordandone la personalità solare e il ruolo insostituibile all’interno della comunità.

I messaggi di cordoglio sui social media riflettono il profondo affetto nei suoi confronti. “Ancora incredula”, scrive Roberta, mentre un altro amico aggiunge: “Una delle persone più buone”. Ricordi che dipingono il ritratto di un uomo caratterizzato da educazione, simpatia e socievolezza, qualità che lo rendevano speciale per chiunque lo incontrasse.

Michele non era solo un collaboratore del Grancaffè Cocozza, ma un amico e un confidente per molti. Il suo sorriso e la sua cortesia erano un punto fermo per i clienti abituali e per i turisti di passaggio. La sua cugina Mina ha espresso il dolore della famiglia con parole commosse: “Michele, che grande dolore che ci hai dato”.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa non solo dal punto di vista umano, ma anche professionale. Nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, Michele Calabrese era considerato un esempio di dedizione e professionalità. Il suo impegno e la sua passione per il lavoro hanno contribuito a rendere il Grancaffè Cocozza un luogo accogliente e familiare.

Mentre la famiglia si raccoglie nel dolore, la città di Foggia si stringe attorno ai suoi cari per rendere omaggio a una persona straordinaria. Colleghi, amici e clienti conserveranno il ricordo del suo sorriso e della sua generosità, elementi che lo hanno reso un pilastro della comunità.

Michele Calabrese lascia un’eredità fatta di professionalità, umanità e altruismo. Il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, mentre il Grancaffè Cocozza e l’intera città di Foggia ne sentiranno profondamente la mancanza.

Lo riporta foggiatoday.it.