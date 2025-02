immagine in allegato

In seguito alla richiesta firmata da circa 2.800 cittadini del Quartiere Ferrovia per una maggiore presenza dell’Esercito e delle forze dell’ordine, si stanno registrando interventi più frequenti da parte della Polizia Locale. Nelle ultime ore sono state elevate numerose sanzioni e sequestrati diversi veicoli sprovvisti di assicurazione, segnando un passo importante nella tutela della sicurezza e del decoro urbano.

Il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia sottolinea con soddisfazione che le segnalazioni avanzate dai cittadini rappresentano un valido strumento per stimolare l’azione delle istituzioni competenti. Tuttavia, restiamo convinti che non bastino interventi sporadici: servono controlli continui e mirati per garantire una reale sicurezza nel quartiere.

Il recente comunicato del Comune di Foggia ha suscitato forti critiche da parte dei residenti, come dimostrano i numerosi commenti negativi sui social network. Centinaia di cittadini hanno espresso indignazione per il tono del comunicato, ritenendolo distante dalla realtà e poco attento alle problematiche concrete. La richiesta della popolazione è chiara: “Esercito”.

Il 5 febbraio è stata inoltre formalizzata, tramite comunicazione via email, una richiesta specifica alla Polizia Locale e all’assessore di riferimento per intensificare i controlli contro il fenomeno della sosta selvaggia il venerdì e il sabato sera, dopo le 22. Attendiamo di verificare nei prossimi giorni se tale richiesta verrà accolta con interventi mirati.

Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia rinnova il proprio impegno affinché il Quartiere Ferrovia possa tornare a essere un luogo vivibile e sicuro per tutti. Invitiamo i cittadini a continuare a denunciare pubblicamente e a segnalare le problematiche e a collaborare attivamente per il bene comune.