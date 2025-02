Foggia, Zauri: "Rispetto per l'Avellino, ma anche noi possiamo fare la nostra parte"

In occasione della consueta conferenza prepartita, Luciano Zauri ha analizzato la sfida contro l’Avellino, sottolineando le difficoltà della sua squadra ma anche le opportunità che potrebbero emergere dalla partita. Il tecnico ha aggiornato sulle condizioni fisiche dei giocatori, evidenziando alcuni assenti e i nuovi arrivi dal mercato:

Gala è squalificato, Tohio ha subito un problema alla caviglia e non sarà disponibile.

è squalificato, ha subito un problema alla caviglia e non sarà disponibile. Santaniello e Pazienza non sono riusciti a recuperare in tempo.

e non sono riusciti a recuperare in tempo. Tuttavia, Parodi e Mazzocco sono stati recuperati e saranno disponibili.

Zauri ha poi parlato delle novità dal mercato, evidenziando come gli arrivi in centrocampo possano essere un valore aggiunto per la squadra: “Abbiamo preso giocatori interessanti che ci daranno una grossa mano.” Il tecnico ha anche fatto il punto sulla situazione della squadra: “Dal mio arrivo ho trovato una squadra in difficoltà, ma insieme al mio staff abbiamo fatto un lavoro serio. Ora abbiamo una sola arma: la squadra.”

Per quanto riguarda gli attaccanti, Zauri ha spiegato che molti giocatori, come Sarr, non sono ancora al top della condizione: “Nessuno era in grado di giocare 90 minuti, Sarr per esempio ha accumulato pochi minuti da quando è tornato dall’infortunio.”

Il tecnico ha poi riflettuto sulle sconfitte recenti contro Altamura e Giugliano, ma ha ribadito la determinazione della sua squadra: “Mi dispiace per le sconfitte, ma noi ce la giochiamo sempre al massimo delle nostre possibilità. Penso che offriamo anche un buon calcio, con qualche momento di sofferenza naturale.”

In vista della sfida contro l’Avellino, Zauri ha sottolineato la forza dell’avversario, ma ha anche ribadito la fiducia nel suo gruppo: “Arriva una squadra forte e completa, ma questo può aiutarci a alzare il livello. L’unica arma che conosco è il lavoro, e credo che possiamo fare una buona partita.”

Sui punti di forza dell’Avellino, Zauri ha dichiarato: “L’Avellino ha una rosa ampia e solida. La forza di una squadra si valuta anche dalla panchina, e loro hanno un organico di valore. Lo dimostra anche la loro posizione in classifica. Penso che possano puntare alla promozione diretta, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e stare attenti a chi ci sta dietro.”

Infine, Zauri ha voluto rimarcare l’importanza di unità e lavoro: “Mi dispiace per chi è andato via, ma ho un gruppo valido. Solo lavorando e restando uniti, anche con il supporto dei tifosi, possiamo uscire da questa situazione.”

Lo riporta tuttoavellino.it.