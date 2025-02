Il Carnevale Storico 2025 di Apricena è iniziato: entusiasmo e magia in città

Apricena, 7 febbraio 2025 – Ieri sera la città di Apricena ha vissuto un momento importante con l’avvio ufficiale del Carnevale Storico Apricenese 2025. L’evento ha saputo coniugare tradizione e spettacolo, coinvolgendo cittadini, associazioni carnevalesche e rappresentanti istituzionali in un’atmosfera di grande entusiasmo e partecipazione. La serata è iniziata puntualmente alle 18:30 con il raduno dei giornalisti presso l’Ufficio Stampa del Sindaco, dove operatori dell’informazione hanno avuto l’opportunità di raccogliere anticipazioni e dettagli sul programma dell’edizione di quest’anno. Poco dopo, alle 19:00, presso la Sala del Sindaco in Corso Gen. Torelli, 59, si è tenuta una seduta della Giunta Comunale, durante la quale sono state condivise le ultime disposizioni organizzative legate alla manifestazione.

Il momento più atteso della serata è arrivato con la spettacolare “presa del Comune”. Le associazioni carnevalesche, sfoggiando i loro iconici costumi e accompagnate dalla mascotte ufficiale Pruc’nell, hanno fatto il loro ingresso trionfale in Municipio. Tra musica, colori e un’atmosfera festosa, l’invasione simbolica del Palazzo Comunale ha segnato l’inizio delle celebrazioni, ricevendo il caloroso applauso del pubblico presente. Subito dopo, si è svolta la presentazione ufficiale del Carnevale Storico Apricenese 2025. Il Sindaco, insieme ai membri della Giunta e ai rappresentanti delle associazioni carnevalesche, ha svelato il programma dell’evento, illustrando le principali novità di quest’anno. Tra gli annunci più attesi, la presenza di artisti di fama nazionale, sfilate tematiche ispirate alla storia locale e nuovi spettacoli che animeranno le strade di Apricena nelle prossime settimane.

L’energia della serata ha raggiunto il suo apice con l’affaccio dal balcone del Municipio. Il Sindaco, affiancato da Pruc’nell e dai rappresentanti delle associazioni, ha salutato la folla festante, ufficializzando così l’inizio della manifestazione. Le luci della città hanno brillato in sintonia con l’entusiasmo dei presenti, regalando un’immagine suggestiva e memorabile. Il Carnevale Storico di Apricena si conferma così un appuntamento imperdibile per la comunità, capace di unire generazioni diverse in un unico grande abbraccio collettivo. L’evento, che affonda le sue radici nella tradizione, continua a rinnovarsi anno dopo anno, mantenendo viva la passione e la creatività dei suoi protagonisti.

Con una partecipazione straordinaria e un’organizzazione impeccabile, questa edizione si preannuncia come una delle più spettacolari di sempre. Nei prossimi giorni, il Carnevale proseguirà con sfilate, spettacoli e momenti di aggregazione che animeranno le strade di Apricena, coinvolgendo cittadini e visitatori in un vortice di colori, allegria e tradizione. Per chi volesse rivivere i momenti salienti della serata inaugurale o rimanere aggiornato sulle prossime iniziative, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Apricena e delle associazioni carnevalesche. Il Carnevale Storico Apricenese 2025 è ufficialmente iniziato: non resta che lasciarsi travolgere dalla sua magia.