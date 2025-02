In gara grandi nomi della cultura nazionale. A Foggia presentato il premio "I fiori blu" 2025

Foggia torna “capitale della cultura” grazie al prestigioso Premio letterario nazionale “I fiori blu”, istituito su iniziativa dell’omonima associazione culturale, presieduta dalla giornalista Alessandra Benvenuto, presidente e direttrice artistica del Premio, in partenariato con Regione Puglia, Puglia Culture, Comune, Università, Ufficio scolastico territoriale e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Il progetto presentato stamane nella sua sesta edizione, con un saluto dell’attore regista Neri Marcorè che condurrà l’evento conclusivo in ottobre, rende la città protagonista della scena culturale nazionale portando nella città pugliese, nomi di rilievo della letteratura e della saggistica, intercettando e interpretando gusti, sensibilità e interessi trasversali del pubblico, creando stimoli in nuovi lettori e lettrici.

Gareggiano anche quest’anno 10 libri, pubblicati nell’anno precedente.

Ecco i titoli: Per la saggistica:

Feltrinelli, Pensare stanca, di David Bidussa, Mondadori, Il futuro è già qui, di Barbara Gallavotti, Einaudi, Erotica dei sentimenti, di Maura Gancitano, Rizzoli, Benito. Storie di un italiano, di Giordano Bruno Guerri, Mondadori, La libreria degli indecisi, di Giorgio Zanchini.

Per la narrativa:

Feltrinelli, Il fiore delle illusioni, di Giuseppe Catozzella, Einaudi, Il dio del fuoco, di Paola Mastrocola, Bompiani, Come l’arancio amaro, di Milena Palminteri, Piemme, La bambina di Kabul, di Salisha Sultan, Ponte alle grazie, Ogni cosa è per Giulia, di Lucia Tancredi.

“Questa manifestazione – ha osservato il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese – non solo valorizza il territorio foggiano, ma rafforza il legame tra giovani e cultura, offrendo un’opportunità unica di dialogo tra autori, studenti e lettori. Al sesto anno si comincia a camminare, correre e saltare in sicurezza, come si vede con la crescente attenzione mediatica e l’importante riconoscimento di partner istituzionali come RAI Cultura, che dimostrano la qualità del lavoro svolto dagli organizzatori e la capacità del Premio di generare dibattito e passione intorno ai libri”, ha aggiunto Piemontese, rimarcando che “l’arricchimento della Giuria Tecnica e la grande festa evento per il Maggio dei libri dedicata ai booktrailer, segnano un’ulteriore evoluzione di un’iniziativa che sa rinnovarsi e coinvolgere un pubblico sempre più ampio” .

Tra qualche consolidamento e alcune novità continuerà infatti a lavorare il gruppo di lettura già avviato nella scorsa edizione che accoglie singoli lettori e club e associazioni di servizio del territorio. Per consentire maggiore attenzione e tempo per ciascuno dei candidati – ha spiegato la Benvenuto – è stata invece eliminata la selezione interna con annuncio dei finalisti. Sin da oggi si va direttamente al voto sull’intera rosa dei dieci volumi, con la possibilità di esprimere preferenza durante cinque mesi – tramite il sito ufficiale – fino al 28 luglio.

Grande innovazione costituisce l’ampliamento della Giuria Tecnica, presieduta da Paolo Mieli, che si rafforza con l’ingresso di docenti universitari di Roma, Milano, Bari e Foggia.

Saranno quattro poi i riconoscimenti assegnati durante l’evento conclusivo del 9 ottobre per la prima volta ospitato presso il magnifico Teatro ‘U. Giordano’: oltre al Premio Giuria Tecnica e Giuria Popolare, insieme al Premio assegnato al miglior Booktrailerinblu (con una Giuria presieduta dalla regista Rai Josette Rossi), si aggiunge il Premio Giuria Giovani di cui saranno garanti e promotori i giovani del Consiglio degli Studenti dell’ Università. Quattro saranno le puntate in città con incontri per le presentazioni delle dieci candidature, affiancate da eventi ospitati nelle scuole e in università con autori e autrici, mentre per lettori e lettrici d’Italia saranno disponibili le interviste pubblicate sulle pagine social del Premio, realizzate dalla giornalista e direttrice artistica Alessandra Benvenuto.

Con le parole del giovane Holden nel cuore – ha annunciato Isabella Trulli, vicepresidente associazione culturale a.p.s. “I fiori blu” – diamo il via alla VI edizione con l’entusiasmo di sempre e la gratitudine verso autori, giurati e lettori, augurandoci un’edizione che, ancora una volta, rappresenti un viaggio indimenticabile fra libri capaci di lasciare senza fiato, di spalancare orizzonti inediti, di illuminare l’animo umano e di fare riflettere sulla nostra realtà e la nostra storia.

Non è mancato il saluto di un rappresentante della Giuria romana: “C’è sempre grande soddisfazione per questo progetto dei fioriblu – ha detto Marco Ferrante – Una iniziativa culturale che si sta proponendo al meglio nonostante si sia aggiunta al numero già consistente di premi e festival in tutta Italia.” Questo Premio letterario – ha detto Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia – è ormai a pieno titolo dentro l’Apulia BookFestival Network ed è estremamente importante che una iniziativa culturale come questa, che ha visto esponenti autorevoli del giornalismo, della letteratura, dell’editoria, dell’accademia partecipare attivamente abbia messo radici salde nel territorio foggiano che ha bisogno come

l’aria di Cultura, di Lettura, di Arte, di Bellezza”.

“I fiori blu’ – ha detto Alice Amatore, assessora alla Cultura e ai Grandi Eventi – sono un’importante opportunità di crescita per la nostra comunità, attraverso una rete virtuosa di anime, persone, istituzioni, mondi che dialogano in modo costruttivo e partecipativo. Il Teatro Umberto Giordano e l’amministrazione comunale saranno lieti di accogliere narratori, scrittori, giornalisti, saggisti, autori di fama nazionale ed internazionale, studenti e studentesse, di essere parte attiva di un processo di profondo cambiamento e valorizzazione del territorio, e di sostenere Alessandra Benvenuto e tutta l’associazione “I fiori blu” nella sua felice intuizione. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università ha ricordato come d’altronde “da sempre partner del progetto, l’Ateneo foggiano ha favorito la crescita e il coinvolgimento degli studenti attraverso incontri e seminari.

Quest’anno la collaborazione si rafforza con l’introduzione del “Premio Giuria Giovani”, assegnato dagli studenti Unifg, e con nuovi seminari tematici che vedranno la partecipazione di autori e autrici in concorso”. Aldo Ligustro, presidente della Fondazione Monti Uniti ha rimarcato come il progetto sia: “un’iniziativa culturale che, tra i tanti meriti – ha la capacità di scelta di autori sempre di altissimo livello, il coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati, l’appassionante partecipazione dei cittadini e delle scuole”.

E’ intervenuto anche Francesco Arrivo, direttore dell’Accademia di belle arti secondo cui: “Il dialogo e l’interazione che scaturiscono dalla lettura non sarà soltanto un’occasione per i nostri studenti di sperimentare la relazione con i più giovani, ma anche di condividere competenze acquisite e opportunità, e maturare visioni multiple, sviluppando un senso di responsabilità sociale e di impegno verso la comunità”.

I main sponsor dal canto loro continuano a offrire sostegno forte e non solo materiale al progetto: “Sin dalla prima edizione – ha detto il manager Luca Vigilante – il Premio contribuisce non solo a diffondere cultura nella nostra Città, ma anche a far conoscere Foggia come Città di cultura, lettura e conoscenza.

Elementi e principi in cui il Gruppo Telesforo crede fermamente. Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti di questa edizione e uno speciale ringraziamento ad Alessandra Benvenuto e a tutto il suo staff, per l’impegno e l’entusiasmo con cui rendono ogni edizione di questo premio sempre più interessante, anche agli occhi dell’Italia intera, vista la grande diffusione mediatica degli eventi”.

Stesso entusiasmo ha manifestato Domenico Cuoco, Owner Gami Impianti S.R.L.: “Ritengo che tutto il movimento virtuoso, di idee e di fermento intellettuale, generato negli anni da questo Premio, possa diventare il faro alla testa di questo percorso di rinnovamento di tutta la capitanata. Ci dimostra che il futuro di Foggia è nelle mani di chi osa sognare e agire”. Anche Lorenzo Stanca, managing partner di M.C.P. con sede a Milano rimane al fianco del progetto che “sta crescendo nella considerazione del pubblico e degli operatori della cultura ben al di là di ogni pur rosea aspettativa.

Le opere in gara quest’anno mi paiono davvero interessanti: ci aspetta una competizione appassionante. Buona lettura e buon voto a tutti e a tutte”. Sostengono il Premio “I fiori blu” anche altri illuminati imprenditori e professionisti del territorio: Mercati di Città, Banca Popolare Pugliese, Green to Green s.a.r.l., Elda Cantine, Studio Buccarella-Carozzo, Laser s.r.l., Ubik libreria.

La conferenza stampa sarà trasmessa sabato su Antenna sud, canale 14, alle ore 10.45