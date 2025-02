Irpef, Osnato annuncia: "Taglio al ceto medio in arrivo, spero per Pasqua" - Marco Osanto, presidente della commissione Finanze della Camera - Fonte Immagine: Google

Il taglio dell’Irpef per il ceto medio è previsto entro qualche settimana. Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze della Camera, ha dichiarato che l’intervento potrebbe essere annunciato prima di Pasqua, il 20 aprile, come “una sorpresa” nella celebre festività. Sebbene il meccanismo del taglio possa essere definito tecnicamente, Osnato ha sottolineato che l’obiettivo è dare un segnale chiaro di riduzione della pressione fiscale, soprattutto per le fasce di reddito medio.

Soglia di reddito fino a 60mila euro: Osnato ha specificato che il taglio riguarderà probabilmente i redditi fino a 60mila euro, ma ha anche messo in evidenza che il provvedimento sarà graduale. In particolare, ha anticipato che per i redditi tra 8mila e 9mila euro all’anno ci sarà un intervento immediato, con l’intenzione di sanare i mancati 100 euro mensili.

Per quanto riguarda la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35 al 33%, Osnato ha confermato che il viceministro Leo è stato il primo a parlarne, e che il provvedimento verrà attuato non appena ci saranno risorse sufficienti. Secondo Osnato, le riforme fiscali, la lotta all’evasione e l’aumento dei contributi derivanti dall’occupazione renderanno possibile il taglio delle tasse.

Infine, pur riconoscendo l’importanza dell’impegno di Forza Italia su questo tema, Osnato ha ribadito che la proposta era stata avanzata per prima da Leo, già nei dibattiti sulla delega fiscale.

