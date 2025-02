Il match tra Nocerina e Manfredonia, in programma domenica 9 febbraio allo stadio ‘San Francesco d’Assisi’, vedrà affrontarsi due squadre con obiettivi opposti: i campani per difendere la vetta della classifica, i biancazzurri per alimentare la speranza di salvezza. Tuttavia, i tifosi del Manfredonia non potranno assistere alla partita, in quanto il prefetto di Salerno ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Foggia. Il settore ospiti dello stadio, pertanto, rimarrà chiuso durante la sfida.

Inoltre, il club pugliese ha annunciato un cambio di orario per la partita: l’incontro, inizialmente fissato per le 15:00, è stato posticipato alle 15:30.

La nota ufficiale del club recita:

“Il Prefetto di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita Nocerina-Manfredonia ai residenti della provincia di Foggia. Di conseguenza, il settore ospiti dello stadio San Francesco resterà chiuso domenica. Inoltre, segnaliamo che l’orario della gara è stato modificato: il calcio d’inizio è stato posticipato dalle 14:30 alle 15:00”.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.