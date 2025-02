Il 25 maggio 2024, a San Giovanni Rotondo, l’81enne Rachele Covino di San Giovanni Rotondo è stata trovata priva di vita nel garage della sua abitazione in via Sergente Antonio Padovano.

Secondo le indagini, la donna sarebbe stata aggredita e spinta a terra, riportando un trauma cranico fatale. L’aggressore, Fabio Carinci, 43 anni, è stato arrestato poco dopo mentre vagava nudo e coperto di sangue per le strade del centro garganico.

Carinci, un toelettatore di animali descritto dai conoscenti come una persona senza precedenti segnali di squilibrio mentale, è stato inizialmente ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di San Severo, piantonato dai Carabinieri. Successivamente, è stato trasferito in una struttura psichiatrica della provincia di Potenza, dove si trova attualmente in seguito all’applicazione di misura di sicurezza.

In seguito alla richiesta di giudizio immediato, la difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Emiliano D’Onofrio del Foro di Foggia, ha presentato domanda di giudizio abbreviato. L’istanza ha trovato l’eccezione di inammissibilità da parte della difesa delle parti civili, con i 2 figli della vittima assistiti dagli avvocati Raffaele e Gianfranco Di Sabato del Foro di Foggia.

All’udienza di stamani, 7 febbraio 2025, presso il Tribunale di Foggia, il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP), dottoressa Mannini, ha dichiarato inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto l’articolo 438, comma 1-bis, del Codice di Procedura Penale, prevede che tale rito non sia ammissibile per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

La prima udienza del giudizio ordinario è fissata per il 14 marzo 2025 presso la Corte d’Assise di Foggia.