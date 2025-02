Un tesoro nascosto tra le mura domestiche, ma ormai inutilizzabile. È la scoperta fatta da un 48enne di Pescara, che nel corso della ristrutturazione della casa ereditata dai genitori, deceduti a causa del Covid, ha rinvenuto in una vecchia credenza ben 205 milioni di lire.

L’ingente somma, composta da banconote da 50 e 100mila lire, equivarrebbe oggi a oltre 100mila euro, ma la normativa vigente impedisce la conversione in euro, essendo trascorsi più di dieci anni dal termine fissato per il cambio ufficiale.

Il diniego della Banca d’Italia

Speranzoso di poter riscattare il denaro, l’uomo si è rivolto alla Banca d’Italia, ma la risposta è stata negativa: il termine per la conversione è scaduto nel 2012, dieci anni dopo l’introduzione dell’euro nel 2002. Secondo le regole in vigore, trascorso tale periodo, le lire non possono più essere cambiate, rendendole di fatto prive di valore legale.

L’azione legale per la conversione

Determinato a non arrendersi, il 48enne ha deciso di intraprendere un’azione legale per ottenere la conversione della somma. A tal fine, ha incaricato uno studio legale di Roma specializzato in contenziosi relativi alla conversione lira/euro. Il suo avvocato ha spiegato che il ricorso al Tribunale ordinario di Roma si basa su una particolare interpretazione dell’articolo 2935 del Codice Civile. Questa norma stabilisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il titolare del diritto è nella condizione di esercitarlo. Secondo questa linea difensiva, il termine di dieci anni dovrebbe partire dal momento della scoperta del denaro, e non dal termine ufficiale del cambio stabilito nel 2012.

Possibili sviluppi della causa

La vicenda ha suscitato un dibattito sulle normative relative alla conversione delle vecchie lire e sulla possibilità di riaprire il termine per particolari situazioni come questa. Se il tribunale dovesse accogliere il ricorso, si creerebbe un precedente che potrebbe interessare molti altri cittadini che, nel tempo, hanno scoperto somme in lire ormai inutilizzabili.

Secondo alcune stime, in Italia ci sarebbero ancora miliardi di lire non convertite, spesso dimenticate in vecchi cassetti, casseforti o depositi bancari. La questione solleva interrogativi anche sul principio di prescrizione e sulla possibilità di riaprire la conversione in casi eccezionali.

Le speranze del 48enne

In attesa della decisione del tribunale, il 48enne di Pescara spera che la sua battaglia legale possa portare a una riflessione più ampia sulla normativa vigente e, possibilmente, a una riapertura straordinaria dei termini di conversione. Il suo avvocato resta fiducioso: “Questa causa non riguarda solo il mio assistito, ma anche molte altre persone che si trovano nella stessa situazione. Confidiamo nella sensibilizzazione delle istituzioni per un equo riconoscimento del diritto alla conversione”.

Nel frattempo, le vecchie lire ritrovate restano un simbolo di un’epoca passata e, almeno per ora, un patrimonio inaccessibile.

