Sequestro di beni per 220mila euro a cantante neomelodico: evasione fiscale e redditi non dichiarati - Fonte Immagine: Ansa

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore complessivo di 220mila euro a Daniele De Martino, il cui vero nome è Agostino Galluzzo, cantante neomelodico di Palermo. Galluzzo risultava sconosciuto al fisco e, tra il 2019 e il 2022, il padre ha percepito 40mila euro di reddito di cittadinanza dichiarando che il figlio fosse disoccupato. Anche il genitore è stato denunciato, con il sequestro dei suoi beni per equivalente.

L’operazione, denominata “Sold Out”, è stata avviata dalla Guardia di Finanza, su disposizione del GIP, e ha portato al sequestro di beni, tra cui orologi Rolex, gioielli, e denaro contante, distribuiti tra Palermo e Napoli. L’inchiesta è scaturita da una verifica fiscale condotta sulla dichiarazione dei redditi del cantante per il periodo dal 2016 al 2022.

Galluzzo era già stato sottoposto a misure di prevenzione, tra cui divieti del questore che gli impedivano di frequentare soggetti socialmente pericolosi e di esibirsi dal vivo. Nonostante ciò, il cantante pubblicizzava regolarmente eventi attraverso i suoi profili social, senza aver mai aperto una partita IVA.

I profili social si sono rivelati cruciali per la ricostruzione dei compensi ricevuti, che ammontano a circa 850mila euro in sei anni di attività. Inoltre, per gli anni 2018, 2019, e 2021, il cantante ha omesso di dichiarare i redditi, motivo per cui è stato denunciato.

Lo riporta Ansa.