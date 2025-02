Settima edizione del Premio Mario Frasca al Blaise Pascal di Foggia

Sono partite il 01 febbraio 2025, le iscrizioni al premio Mario Frasca, giunto alla settima edizione in ricordo dell’ex alunno caduto nell’adempimento del proprio dovere in Missione Internazionale di Pace all’estero in Afghanistan. Il premio ha lo scopo di ricordare gli oltre 170 caduti militari e civili che hanno perso la propria vita per gli ideali di pace e democrazia in territori internazionali dal 1950 ad oggi.

Di seguito il regolamento dell’edizione 2024/2025:

L’Istituto Scolastico I.T.E.T. BLAISE PASCAL e l’ASSOCIAZIONE MARIO FRASCA, intendono onorare la memoria del Caporal Maggiore Capo MARIO FRASCA, militare dell’Esercito Italiano, appartenente al COMFORTER (Comando Forze Operative Terrestri) di Verona e rimasto VITTIMA DEL DOVERE durante la Missione Internazionale di Pace all’estero denominata “ISAF” ad HERAT in AFGHANISTAN il 23 settembre 2011.

Il Caporal Maggiore Capo Mario Frasca si è diplomato presso l’Istituto Scolastico “Blaise Pascal” il 23 Luglio 1998, in ricordo del suo impegno e della sua sensibilità verso le problematiche internazionali più attuali, i soggetti promotori propongono l’attribuzione di premi tecnologici di ultima generazione per gli alunni che parteciperanno al premio “Mario Frasca” nel corrente anno scolastico.

Il Primo premio consisterà in un personal computer con caratteristiche di ultima generazione.

Il Secondo premio in un buono da 200 euro presso un negozio di elettronica.

Il Terzo premio in un buono da 150 euro presso un negozio di elettronica.

I candidati interessati dovranno presentare un elaborato in una delle tipologie seguenti: multimediale, narrativo ( non più di tre pagine), musicale, pittorico o con altra modalità espressiva, sul seguente tema:

“I CADUTI E LE MISSIONI DI PACE ALL’ESTERO”

Può partecipare alla selezione ogni studente dell’I.T.E.T. BLAISE PASCAL. La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 01 Febbraio al 31 marzo 2025, tramite sito internet: https://www.associazionemariofrasca.it/premiomariofrasca/ gli elaborati, presentati entro il 30 Aprile del corrente anno, saranno esaminati da una commissione composta da quattro rappresentanti: la dirigente scolastica dell’istituto “Blaise Pascal”, Prof.ssa Giuliarosa Trimboli, i genitori del Caporal Maggiore Capo Mario Frasca (rappresentanti dell’Associazione Mario Frasca), dalle professoresse Antonella Padalino, Lucia Cavallo, Maria Pia del Fosco e Maria Zazzera.

I criteri generali di valutazione sono i seguenti :

Stile – da 1 a 5 punti

Conformità alla tematica indicata – da 1 a 5 punti

Creatività – da 1 a 5 punti

Originalità – da 1 a 5 punti

Il giudizio della giuria è insindacabile.

La commissione si riunirà per la premiazione nella prima settimana del mese di Maggio 2025.

La cerimonia della sesta edizione del premio si svolgerà presso l’I.T.E.T. Blaise Pascal di Foggia nel mese di MAGGIO alla presenza di Autorità civili, militari, religiose e con la partecipazione del testimonial (persona che ha conosciuto il militare caduto durante il percorso della sua vita sia in ambito civile che militare).