Tremiti e Manfredonia: due antiche carte nautiche dall’Inghilterra

Per l’odierna puntata di «Memorie Meridiane», la rubrica del nostro blog che regala gadget digitali sulla nostra identità e il nostro passato, offriamo ad amici e lettori un paio di «chicche» particolarmente interessanti: due carte nautiche di origine inglese, una del golfo di Manfredonia, l’altra delle Isole Tremiti.

Vennero pubblicate nel 1814 nel monumentale «Nuovo portolano dei porti del Mediterraneo» di William Heather, importante incisore e cartografo nautico britannico, attivo tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Nato nel 1793, divenne celebre per le sue carte nautiche, apprezzate per la precisione e l’attenzione ai dettagli, che si rivelarono risorse preziose per marinai e studiosi dell’epoca.

La carta del Golfo di Manfredonia, contrassegnata con il numero 100, e quella delle Tremiti (n.101) fanno parte – come si legge nel frontespizio del volume – delle ben «duecentoventiquattro carte accurate dei principali porti, baie, rade, golfi, isole e scali del Mar Mediterraneo, Golfo di Venezia, Arcipelago (le isole dell’Egeo, n.d.r.), Mar di Marmara e Levante (Medio Oriente, n.d.r) nonché di Cadice, dello Stretto di Gibilterra e di Bonifacio».

Dal frontespizio apprendiamo anche che l’opera venne compilata «basandosi sugli ultimi rilievi inglesi, francesi, spagnoli, italiani e veneziani, e corretta attraverso i diari di bordo e le osservazioni di diversi navigatori illustri.»

Il portolano venne pubblicato postumo, due anni dopo la morte di Heather, dai suoi successori J. W. Norie & Co.



Nella maggior parte dei casi, ciascuna pagina contiene quattro carte, incise su un’unica lastra: a far compagnia a Manfredonia, ci sono i porti di Brindisi, Ancona e Goro, mentre la lastra delle Isole Tremiti comprende anche i porti di Gallipoli, Otranto ed Ortona.

La carta delle Diomedee è firmata da Antonio Furlanetto, mentre quella sipontina non reca alcune firma.

Entrambe si segnalano per la precisione dei dettagli. Quella di Manfredonia è particolarmente interessante per la presenza di diversi luoghi o toponimi scomparsi o pressoché dimenticati: Salpe è l’antica città di Salapia, che sorgeva lungo il litorale nei pressi dell’attuale Margherita di Savoia. Più a nord, un misterioso St.Michel, e poi, verso est, la Valle di Guardini, Santa Maria della Pace, Sarga. Curiosa l’allocazione, a Vieste di una Porto Momentaneo.



Le immagini che vedete nel post sono a media risoluzione. Verranno rese disponibili in alta risoluzione (a partire da domani) per gli iscritti al canale whatsapp di Lettere Meridiane.

Se ancora non l’avete fatto, iscrivetevi al canale cliccando qui e spuntando l’icona a forma di campanella, per essere avvisati ogni volta che pubblichiamo un nuovo post.

L’iscrizione è gratuita è assolutamente privata. Il vostro numero di telefono non viene registrato.

letteremeridiane