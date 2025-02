Vico del Gargano: il borgo dell'amore in Puglia

Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, tra uliveti secolari e agrumeti profumati, si trova Vico del Gargano, uno dei borghi più affascinanti della Puglia. Inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, questo piccolo gioiello medievale è la meta ideale per una fuga romantica, soprattutto in occasione di San Valentino. Il 14 febbraio, infatti, non è solo una data speciale per gli innamorati, ma anche una celebrazione unica per i vichesi, in quanto il patrono del borgo è proprio San Valentino, protettore dell’amore e degli agrumi!

Storia e Tradizioni: San Valentino a Vico del Gargano

La storia di Vico del Gargano risale all’XI secolo, quando il borgo si sviluppò sotto la protezione dei Normanni. Passeggiando tra le case medievali, gli archi e i vicoli in pietra, ci si immerge in un’atmosfera senza tempo. La svolta però arriva nel 1618, quando i cittadini scelsero di affidarsi a San Valentino per proteggere le coltivazioni di agrumi, soggette ai rigidi inverni. Da allora, la festa del Santo Patrono è diventata un appuntamento imperdibile, unendo devozione e amore in un’unica celebrazione.

Ogni anno, prima del 14 febbraio, il borgo si trasforma: gli abitanti allestiscono il trono del Santo con oltre 5 quintali di arance, simbolo di fertilità e prosperità, mentre le strade si riempiono di luminarie e decorazioni romantiche, accompagnate dal profumo di agrumi. Insomma, è il luogo perfetto per dirsi “ti amo”!

Cosa Vedere a Vico del Gargano: Attrazioni da Non Perdere

Tra le principali attrazioni da visitare in coppia ci sono il Vicolo del Bacio, largo appena 50 centimetri, che invita le coppie a sfiorarsi mentre lo attraversano. Poco distante, il Pozzo delle Promesse è il luogo ideale per scambiarsi dichiarazioni d’amore. Non si può poi mancare il Castello Normanno-Svevo, con una vista spettacolare, e la Chiesa Matrice, la più antica del paese.

A pochi passi dal borgo, la riserva naturale Foresta Umbra offre un’area di natura incontaminata, mentre le baie di Calenella e San Menaio regalano vedute mozzafiato sul mare e sulle spiagge del Gargano.

San Valentino a Vico del Gargano: Eventi da Non Perdere

Dal 14 al 16 febbraio, Vico del Gargano si riempie di luminarie, decorazioni romantiche e di un intenso profumo di agrumi. Il cuore del borgo ospita eventi come la tradizionale Camminata di San Valentino, un percorso tra natura e storia pensato per chi desidera viaggiare lentamente tra le bellezze del territorio. Il 16 febbraio, l’evento Balconi d’Amore riporta in vita l’antica tradizione delle serenate, con musicisti e artisti che intonano canti d’amore dai balconi delle case storiche, creando un’atmosfera unica e suggestiva.

Come Arrivare a Vico del Gargano

Raggiungere Vico del Gargano è facile grazie ai buoni collegamenti con il resto della Puglia. In auto, è possibile percorrere la Strada Statale 89 Garganica, che collega il borgo a Foggia e alle principali località della zona. Se si preferisce il treno, le stazioni più vicine sono quelle di San Severo o Foggia, da cui partono autobus diretti verso il borgo. In alternativa, è possibile arrivare via aereo atterrando all’aeroporto di Bari o allo scalo di Foggia, entrambi ben collegati con il Gargano.

Lo riporta moveo.telepass.com.