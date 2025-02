Aree rurali sotto attacco? In Contrada Ramatola a Manfredonia al centro legalità e protezione per gli agricoltori

Si è svolto questa mattina, sabato 8 febbraio 2025, l’atteso incontro sulla sicurezza nelle aree rurali presso Contrada Ramatola a Manfredonia.

L’evento ha visto la partecipazione di istituzioni locali, rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi operatori del settore agricolo, con l’obiettivo di delineare strategie efficaci per la tutela delle comunità rurali.

Il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha illustrato le misure messe in campo dall’amministrazione locale per garantire maggiore protezione nelle campagne, evidenziando come la sicurezza rappresenti un prerequisito essenziale per il benessere dei cittadini e la prosperità economica.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile, ha poi approfondito l’impatto delle problematiche di sicurezza sull’economia territoriale, proponendo nuovi incentivi per le imprese agricole impegnate nella prevenzione dei rischi.

Il Consigliere Comunale Raffaele Rinaldi, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, ha condiviso esperienze concrete e iniziative di successo, promuovendo una maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini. Sono stati presentati modelli di intervento che hanno già dimostrato la loro efficacia in altre realtà regionali e nazionali.

Durante la mattinata, i partecipanti hanno discusso di prevenzione dei reati nelle aree agricole, del contrasto al degrado territoriale e dell’importanza di sviluppare piani d’azione condivisi. Grande interesse ha suscitato la sessione dedicata alle “Buone Pratiche”, nella quale sono state illustrate esperienze virtuose provenienti da altre regioni, offrendo spunti utili per migliorare la sicurezza nelle campagne di Manfredonia.

L’incontro, alla presenza delle sigle sindacali, ha consentito ai partecipanti di esprimere le proprie preoccupazioni e di proporre soluzioni concrete, creando un ambiente partecipativo e costruttivo. L’evento si è concluso con l’impegno, da parte di tutti i presenti, a mantenere vivo il dialogo e a promuovere una cultura della legalità e della sicurezza.

La presenza delle forze dell’ordine ha fornito rassicurazioni sull’efficacia delle misure di prevenzione e ha rafforzato il senso di fiducia tra cittadini e istituzioni. L’iniziativa ha segnato un passo avanti verso un sistema di protezione più solido e coordinato, fondamentale per affrontare le specifiche criticità delle aree rurali.

L’evento odierno ha ribadito l’importanza di un approccio integrato e condiviso per affrontare le sfide del presente e garantire uno sviluppo sostenibile per il territorio di Manfredonia.

Le testimonianze e le idee raccolte rappresentano ora la base per future azioni concrete, tese a migliorare la sicurezza e il benessere delle comunità agricole locali.

La partecipazione numerosa e l’alto livello del dibattito hanno confermato la necessità di continuare su questa strada, facendo della sicurezza un pilastro per la crescita e la prosperità delle aree rurali.

