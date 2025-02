La partecipazione del Comune di Manfredonia alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) rientra in un progetto di valorizzazione turistica volto a rilanciare la città come meta di interesse nazionale e internazionale. L’obiettivo principale è attrarre nuovi flussi turistici, favorendo lo sviluppo del territorio e degli operatori del settore, attraverso la promozione delle ricchezze naturali, culturali e gastronomiche di Manfredonia.

L’Assessore al Turismo Francesco Schiavone sottolinea che la partecipazione alla BIT non è solo un momento di visibilità, ma un’opportunità per entrare in contatto con gli operatori del settore e costruire nuove sinergie.

“Manfredonia ha molto da offrire, e dobbiamo far conoscere il nostro straordinario patrimonio per attrarre visitatori da ogni parte del mondo”, ha dichiarato Schiavone.

La città, infatti, vanta un patrimonio naturale e culturale unico, che va dalla bellezza del Gargano alle tradizioni enogastronomiche locali.

Attraverso la partecipazione a fiere come la BIT, Manfredonia si propone come una destinazione in grado di offrire esperienze autentiche e coinvolgenti. Inoltre, l’evento rappresenta anche un’occasione per sviluppare un confronto diretto con altri operatori del settore e promuovere nuove collaborazioni.

Il progetto di valorizzazione turistica, che parte dalla BIT, mira a consolidare Manfredonia come punto di riferimento nel panorama turistico italiano, con un’attenzione particolare all’integrazione di tutti gli attori locali – dalle imprese turistiche alle istituzioni, fino alle associazioni culturali. In questo modo, si vuole garantire uno sviluppo sostenibile, che favorisca il benessere dell’intera comunità.

“Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio – conclude l’Assessore Schiavone – e la BIT è solo il primo passo di un percorso che ci vedrà impegnati in azioni concrete per rendere Manfredonia una destinazione di eccellenza, riconosciuta a livello globale”.

Con questo spirito, il Comune punta a rafforzare la propria presenza sul mercato turistico, promuovendo una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali.