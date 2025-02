Incendio danneggia un ristorante a Barletta, indagini in corso

Barletta, 8 febbraio 2025 – Un incendio è divampato nella notte in via Michele Raffaele Mauro, a Barletta, danneggiando gli arredi esterni di un ristorante situato al piano terra di un immobile.

Il rogo è scoppiato intorno alle 4 del mattino e ha richiesto l’intervento tempestivo di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, che è riuscita a domare le fiamme prima che si estendessero ulteriormente.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. La polizia sta conducendo le indagini, mentre il personale dell’Enel e di Italgas ha effettuato verifiche sugli impianti elettrici e del gas per escludere eventuali guasti tecnici. Gli investigatori hanno inoltre acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire la dinamica dell’evento.

Al momento, non si registrano feriti. Resta da stabilire se il rogo sia di natura accidentale o dolosa.

