Bari, 8 febbraio 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla strada provinciale che collega Margherita di Savoia a Barletta, in direzione nord. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, un’auto con a bordo due giovani ha perso il controllo ed è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi del 118. I due occupanti del veicolo, un uomo e una donna, entrambi molto giovani, sono rimasti gravemente feriti. A causa delle loro condizioni critiche, si è reso necessario il trasporto in ospedale con massima urgenza: la giovane donna è stata trasferita con l’elisoccorso presso il Policlinico Riuniti di Foggia, mentre il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Dimiccoli di Barletta.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’auto. Gli investigatori stanno analizzando diversi elementi, tra cui le condizioni del manto stradale, l’eventuale presenza di ostacoli sulla carreggiata e la possibilità di un malore o una distrazione alla guida. Non si esclude nemmeno l’ipotesi che la velocità o eventuali condizioni meteorologiche avverse possano aver avuto un ruolo nell’accaduto.

I rilievi effettuati dai carabinieri saranno determinanti per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto. Gli agenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e stanno raccogliendo testimonianze di eventuali passanti o automobilisti che potrebbero aver assistito all’incidente.

Strada pericolosa e precedenti incidenti

La strada provinciale su cui è avvenuto l’incidente è purtroppo già nota per la sua pericolosità. Negli ultimi anni, diversi incidenti si sono verificati su quel tratto, alcuni dei quali con conseguenze tragiche. La combinazione di scarsa illuminazione, elevata velocità e fondo stradale potenzialmente scivoloso nelle ore notturne rappresenta un fattore di rischio significativo.

I residenti della zona da tempo chiedono maggiori controlli e interventi per migliorare la sicurezza, come il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di dissuasori di velocità o segnaletica più visibile.

Condizioni dei feriti sotto stretta osservazione

Le condizioni dei due giovani sono costantemente monitorate dai medici. La ragazza ricoverata a Foggia ha riportato traumi multipli e i sanitari si sono riservati la prognosi. Il giovane ricoverato a Barletta ha subito gravi lesioni, ma i medici sperano in un decorso favorevole.

L’intera comunità locale è scossa dall’accaduto, e in queste ore familiari e amici dei due ragazzi stanno vivendo momenti di apprensione in attesa di aggiornamenti sulle loro condizioni.

Massima attenzione alla sicurezza stradale

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prevenzione. Gli esperti sottolineano l’importanza di rispettare i limiti di velocità, evitare distrazioni alla guida e assicurarsi che i veicoli siano sempre in perfette condizioni per affrontare la strada.

Le autorità locali stanno valutando possibili interventi per rendere quel tratto più sicuro, sperando che tragedie simili possano essere evitate in futuro.

(Fonte: ANSA)