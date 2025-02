Molfetta, cardiologo in carcere: visite a pagamento e datteri di mare come tangente - Fonte Immagine: La Gazzetta del Mezzogiorno

Un sistema parallelo di visite private all’interno dell’ospedale e una presunta tangente in frutti di mare proibiti. È questo lo scenario che ha portato all’arresto di Angelo Balzano, cardiologo 54enne dell’ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta, accusato di concussione, corruzione, peculato e truffa.

L’inchiesta: soldi e favori in cambio di visite rapide

Secondo la Procura di Trani, tra luglio e ottobre 2024, Balzano avrebbe preteso 50-100 euro a visita per garantire ai pazienti un accesso immediato alle cure, evitando le lunghe attese della sanità pubblica. Il totale delle somme intascate ammonterebbe a 630 euro.

Inoltre, il medico avrebbe eseguito gratuitamente visite per parenti e amici utilizzando attrezzature e spazi dell’ospedale, arrecando un danno economico alla Asl quantificato in 1.163 euro, a cui si aggiunge il valore, non precisato, di una busta di datteri di mare, considerata dagli inquirenti un regalo illegale.

L’elemento chiave dell’indagine: la busta di frutti di mare

L’indagine dei carabinieri del NAS di Bari, coordinata dai pm Giuseppe Francesco Aiello e Francesco Tosto, è partita proprio da quella busta di mitili proibiti. Gli investigatori, impegnati in un’altra inchiesta, tenevano sotto controllo un 60enne di Bitonto, poi risultato paziente del cardiologo. L’uomo è stato intercettato mentre consegnava i datteri di mare al medico, facendo scattare gli accertamenti.

Attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, i carabinieri hanno ricostruito un meccanismo parallelo alle prenotazioni ufficiali del Cup, con visite a pagamento e corsie preferenziali per pazienti “privilegiati”, spesso colleghi e amici.

Tentativo di inquinare le prove e indignazione dei cittadini

Scoperto di essere sotto indagine, Balzano avrebbe cercato di influenzare le testimonianze, suggerendo ai pazienti coinvolti le risposte da fornire ai carabinieri. Questo ha aggravato la sua posizione, portando alla custodia cautelare in carcere per rischio di inquinamento probatorio.

La notizia ha suscitato sdegno tra i cittadini di Molfetta, esasperati dalle lunghe attese per una visita cardiologica.

“È incredibile. Noi aspettiamo mesi, anche con problemi di salute seri, mentre c’è chi paga per avere un trattamento di favore”, ha commentato un paziente in fila al Cup di Molfetta.

Prossimi sviluppi

Balzano, assistito dagli avvocati Andrea Moreno e Alessandro Iacobellis, comparirà lunedì davanti al GIP di Trani Ivan Barlafante per fornire la sua versione dei fatti. L’inchiesta prosegue per far luce su eventuali altre responsabilità e sulla rete di complicità all’interno dell’ospedale.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.