FOGGIA – Il caso dell’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa a Foggia il 28 agosto 2023, continua a sollevare interrogativi. Durante l’ultima udienza in Corte d’Assise, i Carabinieri del RIS hanno ricostruito i dettagli del delitto, alimentando il sospetto che l’assassinio possa essere stato mascherato da rapina.

L’avvocato Giulio Treggiari, legale di parte civile per la famiglia della vittima, ha sollevato dubbi sulla dinamica dell’accaduto: “Mi sembra strano che un rapinatore lasci nella tabaccheria oltre duemila euro in contanti e numerosi biglietti ‘gratta e vinci’ senza toccarli, portando via solo 75 euro e due telefoni cellulari”. L’ipotesi è che il furto sia stato inscenato per sviare le indagini.

L’imputato principale, Redouane Moslli, bracciante marocchino di 45 anni, ha confessato il delitto, sostenendo però di non aver avuto intenzione di uccidere. Difeso dall’avvocato Benedetto Maria Scippa, Moslli ha dichiarato di aver agito con la complicità di Vittorino Checchia, originario di Castelluccio Valmaggiore, che gli avrebbe fornito guanti e mascherina e suggerito la tabaccheria come obiettivo. Checchia, arrestato nel settembre 2023, è deceduto lo scorso giugno mentre era detenuto in ospedale.

Il Pubblico Ministero Ida Perrone ha contestato a Moslli l’omicidio aggravato dal nesso teleologico, sostenendo che la violenza sia stata funzionale alla rapina, e l’aggravante della minorata difesa della vittima. A Moslli vengono anche imputati la rapina aggravata da motivi abietti e futili, nonché il porto illegale dell’arma del delitto, un coltello da 18 centimetri.

Nell’udienza di ieri, tre Carabinieri della scientifica hanno deposto in aula. Il capitano della SIS (Sezione Investigazioni Scientifiche) ha descritto la scena del crimine: alcuni cassetti aperti come se qualcuno avesse frugato all’interno, monete sparse, una borsa sul bancone con contanti e biglietti della lotteria. I due esperti del RIS hanno riferito che il DNA della vittima e dell’imputato è stato trovato sugli abiti di Moslli, mentre su una busta recuperata nella tabaccheria erano presenti tracce biologiche riconducibili anche a Checchia. Inoltre, su uno dei telefoni rubati, poi venduto a uno straniero, sono state rinvenute impronte digitali di un individuo ancora non identificato.

La sorella della vittima, Rosa Marasco, medico, ha ribadito i suoi sospetti in un’udienza precedente: “Non credo si sia trattato di una semplice rapina finita male. Troppa violenza, troppo accanimento. Franca era terrorizzata da tempo: aveva subito un furto, trovato la serratura di casa manomessa, notato individui sospetti davanti alla tabaccheria. Si sentiva minacciata e viveva in uno stato di angoscia”.

L’ipotesi della rapina simulata si scontra con la versione della difesa, che sostiene che Moslli fosse in preda al panico dopo l’aggressione e sia fuggito senza preoccuparsi di prendere altri soldi. Le indagini proseguono per chiarire i rapporti tra Moslli e Checchia e verificare le circostanze che hanno portato alla tragedia. La prossima udienza è fissata per il 7 marzo, con l’audizione di altri Carabinieri che hanno analizzato i tabulati telefonici e i contatti tra i due uomini.