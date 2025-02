Uno studio pubblicato nel 2015 su Science, a cura di Stefano Benazzi dell’Università di Bologna, ha attribuito alla cultura proto-aurignaziana due incisivi fossili rinvenuti nelle grotte di Fumane (Verona) e Riparo Bombrini (Imperia). Questo suggerisce che gli Homo sapiens, già presenti in Europa tra 45.000 e 35.000 anni fa, possano aver avuto un ruolo nella scomparsa dei Neanderthal circa 39.000 anni fa.

La cultura aurignaziana, legata alla diffusione degli esseri umani anatomicamente moderni, si caratterizza per la produzione di strumenti litici avanzati, come lame in pietra e ornamenti personali. La sua distinzione rispetto al proto-aurignaziano è stata approfondita da Georges Laplace nel 1966, evidenziando differenze nella lavorazione della pietra e nella presenza di manufatti artistici.

Le ricerche archeologiche nel Gargano

Nel giugno 1988, durante gli scavi presso la Grotta Paglicci a Rignano Garganico, il ricercatore Arturo Palma di Cesnola ha esaminato una stazione archeologica situata nella Tenuta Soccio, località Caruso, nel territorio di San Nicandro Garganico.

Il sito, situato a 500 metri di altitudine, si trova in un’area carsica ricca di depressioni, tra cui la Dolina di Pozzatina. Già noto grazie alle segnalazioni del preside Pasquale Soccio, il sito aveva restituito manufatti litici raccolti in superficie. Nel 1976, il geologo A. Gravina ipotizzò la presenza di tracce del Paleolitico Superiore.

L’erosione del suolo ha portato alla luce una significativa industria litica attribuibile a due diverse tradizioni culturali:

Musteriano : associato ai Neanderthal, con strumenti tipici della loro lavorazione della pietra.

: associato ai Neanderthal, con strumenti tipici della loro lavorazione della pietra. Aurignaziano: legato agli Homo sapiens, caratterizzato da un’industria litica più raffinata.

Le evidenze aurignaziane nel sito di San Nicandro Garganico

L’analisi dei reperti ha permesso di identificare un nucleo significativo di manufatti aurignaziani, tra cui:

5 nuclei di scheggiatura

9 lame e piccole lame

32 lamelle intere e frammentarie

19 lame a cresta e ritagli di bulino

95 strumenti lavorati

Secondo Palma di Cesnola, la presenza di un’industria aurignaziana nel Gargano rappresenta una scoperta di rilievo, poiché fino a quel momento non erano state individuate tracce significative di questa cultura a est degli Appennini.

Rapporti tra Aurignaziano e Uluzziano

Il sito di San Nicandro Garganico offre nuove prospettive sulla relazione tra la cultura aurignaziana e l’Uluzziano, una tradizione litica sviluppatasi nel sud Italia. Le fasi finali dell’Uluzziano mostrano elementi comuni con l’Aurignaziano, come grattatoi carenati e lame a ritocco marcato, suggerendo possibili interazioni tra le due culture e nuove ipotesi sulla transizione tra Neanderthal e Homo sapiens.

Nuove prospettive di ricerca

Presso la Biblioteca del Convento di San Matteo è conservato un lotto di selci provenienti dal sito di San Nicandro Garganico, ulteriore conferma della presenza umana in quest’area durante il Paleolitico.

Queste scoperte sottolineano l’importanza del Gargano come centro di studi sulla preistoria dell’Italia meridionale. Ulteriori ricerche potrebbero fornire nuove risposte sui rapporti tra le diverse culture preistoriche e sui processi che hanno portato alla scomparsa definitiva dei Neanderthal.

