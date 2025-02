L’unità operativa di radiologia del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia deve ridurre temporaneamente la propria attività a causa di guasti che, contemporaneamente, hanno interessato la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) ed il tavolo radiologico.

La Tomografia Assiale Computerizzata

ASL FG ha prontamente richiesto l’intervento delle ditte di manutenzione che hanno certificato un danno molto importante alla TAC dovuto alla sua vetustà e quindi occorre accellerare il turn over della stessa con una nuova da acquistare, come già programmato, con i fondi PNRR destinati al PO di Manfredonia.

Nelle more dell’acquisto della nuova TAC con i fondi PNRR, grazie all’intervento dell’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, sarà attivata presso il PO di Manfredonia una TAC di ultima generazione precedentemente installata presso l’ospedale in Fiera a Bari.

Al fine di assicurare la continuità del servizio:

I Pazienti da richiamare

A partire da lunedì prossimo, prenderà il via l’attività di recall mirata a recuperare tutte le richieste rimaste inevase. A seguito della ricognizione effettuata al 7 febbraio, i dati relativi agli esami in lista di attesa sono i seguenti:

44 TAC senza mezzo di contrasto

55 TAC con mezzo di contrasto

Per garantire una maggiore efficienza, è stata predisposta una riorganizzazione degli esami.

I pazienti che necessitano di una TAC senza mezzo di contrasto saranno contattati telefonicamente e potranno effettuare l’esame presso il Poliambulatorio di Foggia (Ex Inam- piazza Libertà).

Per quanto riguarda i pazienti che devono sottoporsi a TAC con mezzo di contrasto, gli esami saranno eseguiti presso i Presidi Ospedalieri Maselli Mascia di San Severo e Tatarella di Cerignola, in base alla disponibilità degli stessi e a seconda delle esigenze del paziente. Anche in questo caso, gli utenti saranno contattati telefonicamente per la programmazione dell’appuntamento.

Il Tavolo Radiologico

Anche il guasto del tavolo radiologico è dovuto alla sua vetustà tant’è che si è già provveduto ad acquistarne uno nuovo con fondi PNRR. Per l’installazione del nuovo tavolo si provvederà nei prossimi giorni ad affidare i lavori edili indispensabili per installarlo: nelle more la ditta manutentrice ne sta verificando la riparabilità.

Gli Investimenti

L’unità di Radiologia dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia è al centro di un significativo intervento di rinnovamento tecnologico, che prevede l’acquisto di una TAC e di una Risonanza Magnetica da 1,5 tesla di ultima generazione nonché di due nuovi tavoli radiologici digitali telecomandati, di cui già acquistato.

In parallelo, partiranno a breve le opere di adeguamento sismico dell’intero Presidio Ospedaliero: un importante progetto di ammodernamento finanziato con fondi PNRR, del valore complessivo di 13.600.000 euro. Questo intervento garantirà una maggiore sicurezza e modernizzazione della struttura, migliorando così la qualità dei servizi offerti alla comunità.