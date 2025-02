ARRESTATI IN ABRUZZO DAI CARABINIERI DUE LADRI D’AUTO “SPECIALISTI” PROVENIENTI DA SAN SEVERO

Fonte: La Gazzetta di San Severo

I carabinieri della Stazione di Lanciano, nel comune abruzzese di Chieti, hanno arrestato due ladri d’auto, considerati “specialisti” nel loro campo, durante un’operazione di controllo in un parcheggio pubblico. I due, provenienti da San Severo, sono stati sorpresi in flagrante mentre tentavano un furto. La loro specializzazione, infatti, riguarda i furti su ordinazione, con una predilezione per i veicoli del marchio Range Rover (come evidenziato nella foto allegata).

I malviventi, arrestati e processati per direttissima, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, con l’adozione del braccialetto elettronico. Si è inoltre appreso che i due stavano per compiere un altro colpo a San Vito Marina, un comune limitrofo in Abruzzo, ma sono stati costretti a rientrare ai rispettivi domicili a causa dell’arresto.

Un caso che conferma come, nel panorama criminale, stiano emergendo “specialisti” dei furti d’auto su ordinazione, segno che i malintenzionati stanno affinando le loro tecniche. Come accade in altri settori, anche nel crimine la specializzazione è in crescita, e purtroppo, l’area di San Severo continua a contribuire a questo fenomeno, non certo in modo positivo.