Bari, Eugenio Palermiti aggredisce la fidanzata a scuola: patteggia 2 anni e 6 mesi

Bari, 9 febbraio 2025 – Eugenio Palermiti, giovane rampollo del clan mafioso di Japigia, ha patteggiato una condanna di 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a una multa di 500 euro, per l’aggressione alla sua ex fidanzata minorenne avvenuta il 20 settembre 2023.

Il ventenne, nipote del noto boss della zona, fece irruzione nella scuola frequentata dalla ragazza, scatenando una violenta reazione dovuta alla sua gelosia. Con minacce e insulti, Palermiti trascinò la giovane fuori dall’aula, tirandola per i capelli, e le sottrasse il cellulare. Il suo gesto di rabbia fu scatenato dal sospetto di una nuova relazione della ragazza.

L’incidente aveva portato all’arresto del giovane, che fu messo agli arresti domiciliari il giorno di Natale dello stesso anno. Il patteggiamento della pena risale al 5 dicembre 2024, ma la notizia è stata resa pubblica solo ora, in seguito al deposito degli atti legati all’inchiesta sulle armi.

Oltre a questo episodio, Eugenio Palermiti è attualmente coinvolto in un’altra inchiesta per possesso illecito di armi, che lo ha portato in carcere da poco. La sua figura, legata al clan di Japigia, continua a far parlare di sé, alimentando l’attenzione su una giovane generazione ancora legata alla criminalità organizzata.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it