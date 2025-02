Milano, 9 febbraio 2025 – Ha preso il via oggi a Milano la Borsa Internazionale del Turismo (BIT), uno degli appuntamenti più attesi per gli operatori del settore. L’evento rappresenta un’occasione strategica per la promozione delle destinazioni turistiche italiane e internazionali, con il Gargano che si presenta forte di un settore in continua crescita e di un’infrastruttura aeroportuale potenziata.

Dal passato al presente: l’evoluzione del turismo garganico

Sono passati oltre quarant’anni da quando un gruppo di operatori turistici del Gargano partecipò per la prima volta alla BIT, grazie all’iniziativa dell’Ente provinciale per il turismo di Foggia, allora presieduto da Alberto Cicolella. Da quei tempi pionieristici, in cui agricoltori e allevatori si trasformavano in imprenditori turistici, il Gargano ha fatto molta strada.

Oggi, il promontorio pugliese è una delle mete turistiche più consolidate della regione, con Vieste come punta di diamante, capace di superare per presenze località rinomate come Gallipoli, Otranto e Ugento. Questa crescita costante ha reso il Gargano un punto di riferimento per il turismo in Puglia, ma la sfida attuale è mantenere e rafforzare questa posizione in un contesto sempre più competitivo.

L’aeroporto Gino Lisa: una svolta per il turismo locale

Una delle principali novità che accompagna la presenza del Gargano alla BIT 2025 è il rilancio dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. I dati di gennaio mostrano un incremento del 153% del traffico passeggeri rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segno di un interesse crescente per questa infrastruttura. La vera svolta arriverà a maggio, con l’apertura del collegamento internazionale Foggia-Monaco di Baviera, che collegherà il territorio con uno dei principali hub aeroportuali europei.

Questa novità rappresenta un’opportunità straordinaria per l’intero comparto turistico del Gargano, accorciando le distanze e rendendo più accessibile l’area per i turisti stranieri. Fino a pochi anni fa, i visitatori erano costretti a fare riferimento agli aeroporti di Bari, Pescara o Napoli, con tempi di percorrenza lunghi e scomodi. Ora, con il “Gino Lisa” operativo, le località più gettonate del Gargano si trovano a meno di un’ora di distanza dall’aeroporto, eliminando un ostacolo logistico significativo.

La sfida dei voli charter: un nodo da sciogliere

Nonostante i progressi infrastrutturali, resta aperta la questione dei voli charter, fondamentali per attirare un turismo di qualità e su larga scala. Mentre i voli low cost favoriscono spesso più il turismo in uscita che in entrata, i charter permetterebbero di intercettare flussi turistici mirati e programmati, rendendo il Gargano ancora più competitivo sul mercato internazionale.

Il settore turistico locale deve ora fare un salto di qualità e strutturarsi per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla nuova accessibilità aerea. La presenza alla BIT è un momento cruciale per creare sinergie, stringere accordi e promuovere il territorio in maniera efficace.

Fonte Gazzetta di Capitanata.