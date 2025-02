Da oggi è possibile iscriversi ai corsi di preparazione ai concorsi per Infermieri ed Operatori Socio Sanitari (OSS) indetti dalla Regione Puglia per questo 2025.

Organizzati da AssoCareInformazione.it e PolisForma, questi specifici corsi di formazione sono finalizzati al superamento del Concorso per Infermieri e per Operatori Socio Sanitari (OSS) indetti dalla Regione Puglia per il 2025.

COME ISCRIVERSI?

Basta compilare il presente MODULO o inviare un WhatsApp al 3474376756 – 3280144972.

I CORSI

I corsi, che saranno tenuti da professionisti sanitari preparati nel settore, sono rivolti alle figure interessate dai prossimi concorsi i cui bandi sono in via di pubblicazione. Giova ricordare che il 97% dei nostri corsisti ha superato finora tutte le prove selettive.

I discenti saranno messi in grado di affrontare tutte e tre le prove previste ovvero:

preselezione

scritto;

orale.

QUANDO SI SVOLGERANNO I CORSI DI PREPARAZIONE?

I corsi si svolgeranno a San Giovanni Rotondo (a breve verrà comunicata la location) nelle seguenti date e orari:

OSS – Sabato 15 marzo 2025 , dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; INFERMIERI – Domenica 16 marzo 2025, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione e materiale informativo. Inoltre, a fine lezione, seguiranno simulazioni realistiche dei concorsi in questione.

COME ISCRIVERSI?

Basta compilare il presente MODULO o inviare un WhatsApp al 3474376756 – 3280144972.

fonte: www.sanmarcoinlamis.eu