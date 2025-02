Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cerca 69 vice-direttori logistico-gestionali. Il bando di concorso è stato pubblicato sul sito istituzionale e sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione inPA. Per candidarsi c’è tempo fino al 27 febbraio 2025. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Concorso vigili del fuoco 2025, 69 posti: il bando

L’avviso di selezione pubblica per esami è stato pubblicato il 28 gennaio 2025. Per quanto riguarda i 69 posti da vice-direttore logistico-gestionale sono previste alcune riserve per il personale dei vigili del fuoco e operatori volontari.

Concorso per entrare nei pompieri: requisiti

Per candidarsi al concorso per 69 posti da vice-direttore logistico-gestionale dei pompieri è necessario possedere i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana;

– godimento dei diritti politici;

– non avere compiuto il 45° anno di età. Questo limite è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare di un periodo pari all’effettivo servizio prestato e comunque non superiore ai 3 anni. Il limite di età non è previsto per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco facenti parte delle categorie specificate nel bando per le quali sono previste delle riserve di posti;

– possedere l’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

– avere le qualità morali e di condotta previste dalla legge;

– non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati;

– non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

– non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale.

Vigili del fuoco, 69 vice-direttori logistico-gestionali: serve la laurea?Per poter candidarsi al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01); scienze dell’economia (LM-56); scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); scienze economico-aziendali (LM-77).

Concorso 69 funzionari vigili del fuoco: come fare domanda

È possibile candidarsi al concorso esclusivamente per via telematica attraverso l’applicazione disponibile sul sito dei concorsi online dei vigili del fuoco. Per autenticarsi è necessario essere in possesso di credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale (Spid) o carta d’identità elettronica (Cie). Le domande vanno inviate entro il 27 febbraio 2025.

Bando 69 funzionari pompieri: come si svolge il concorso

Sono previste una eventuale prova preselettiva, che verrà effettuata solo qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso; due prove scritte e una orale. La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l’ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia del diritto amministrativo. La seconda prova scritta verterà sulla contabilità di stato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). L’orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto dell’Unione Europea; scienza delle finanze; ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Verrà anche accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. Inoltre, si accerterà la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Concorso 69 vigili del fuoco 2025: gli accertamenti psico-fisici e attitudinali

I candidati saranno sottoposti ad accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale. Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione del candidato dal concorso.

Quali concorsi pubblici ci sono nel 2025? Sono stati banditi, tra gli altri, il concorso per 236 posti al Ministero della Giustizia, il concorso per 415 posti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il concorso per 17 dirigenti del MASE, il concorso per 3.246 allievi agenti della polizia penitenziaria e il concorso per marinai sul Lago Maggiore.

FONTE: https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/concorso-vigili-fuoco-2025-69-posti-requisiti-domanda_93126568-202502k.shtml?wtk=chat.whatsapp