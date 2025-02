Finalmente Carnevale a Manfredonia: un’esplosione di creatività e colori nei laboratori del Luc

La sesta puntata dell’acclamata trasmissione di Stato Quotidiano, “Finalmente Carnevale a Manfredonia,” ci porta direttamente nel cuore pulsante della preparazione carnevalesca: i laboratori dei ragazzi delle scuolesuperiori. I nostri dinamici conduttori Stefania, Matteo e Nicola, insieme all’abile reporter Daniele, ci offrono uno sguardo esclusivo dietro le quinte, nei vivaci laboratori del Luc.

Durante questa puntata, il team ha intervistato i veri protagonisti del Carnevale Dauno: i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici. L’atmosfera frizzante e allegra dei laboratori è palpabile e i giovani creativi sono impegnati nella realizzazione di maschere, abiti e accessori originali, seguendo la colorata e fantasiosa tradizione del Carnevale di Manfredonia.

Ecco i gruppi scolastici intervistati durante la puntata:

– Associazione La Fenice con il tema “Las Vegas.”

-Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide con “Rio2 – Missione Amazzonia.”

– Istituto Toniolocon “Magia del Brasile.”

-Liceo Galilei-Moro con “Wanderlust.”

Un dato sorprendente emerso durante le interviste è che gli studenti delle scuole superiori che parteciperanno alle sfilate della71ª edizione del Carnevale di Manfredonia saranno circa un migliaio. Ancora più positivo è il fatto che tutti stanno utilizzando materiali di riciclo per le loro creazioni. Una delle studentesse, impegnate nella realizzazione di fiorellini con fondi di bottiglie di plastica, ci racconta: “Abbiamo cercato di coniugare creatività e bellezza degli abiti con il riutilizzo di materiali di riciclo opportunamente rielaborati.”

L’idea di utilizzare materiali di riciclo per creare bellissimi fiorellini sta riscuotendo grande successo, anche nei laboratori del gruppo delle associazioni di volontariato si stanno realizzando dei meravigliosi fiori con plastica riciclata. Questo approccio virtuoso non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma rende anche il processo di preparazione del Carnevale ancora più divertente e coinvolgente.

Durante la puntata, è stato intervistato anche Domenico Di Candia, presidente dell’Associazione “La Fenice.” Oltre a sostenere il gruppo “Las Vegas,” Di Candia è anche l’organizzatore del Gran Galà delle Reginette, che si terrà il 15 febbraio a Palazzo dei Celestini. Di Candia condivide con entusiasmo: “La macchina organizzativa per il Gran Galà delle Reginette prosegue alla grande. Ad oggi, ci sono 15 ragazze iscritte. Quest’anno abbiamo reintrodotto anche la partecipazione delle piccole reginette. Durante la serata della selezione, le ragazze faranno tre uscite: prima in abito casual, poi in costume di Carnevale e, infine, in abito da sera. La reginetta vincitrice riceverà un meraviglioso gioiello offerto da Paradiso Gioielli.”

Questo viaggio nei laboratori scolastici e l’incontro con i giovani protagonisti del Carnevale Dauno ci ha permesso di scoprire l’entusiasmo, la creatività e l’impegno dei ragazzi, che con passione contribuiscono a rendere ogni edizione del Carnevale di Manfredonia indimenticabile.

Non perdetevi nemmeno una puntata della nostra amata trasmissione “Finalmente Carnevale a Manfredonia” e ricordate di seguire le pagine social di Stato Quotidiano per restare aggiornati su tutti gli eventi legati al Carnevale.