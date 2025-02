Foggia, 9 febbraio 2025 – Si è svolta questa mattina la 8ª edizione della Camminata non competitiva “Contro il cancro, la prevenzione è per sempre”, un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, in una mobilitazione collettiva per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro.

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia in collaborazione con l’ASD Runners Parco San Felice “Correre Donna”, ha avuto il suo cuore pulsante a partire dalle 9:30, quando i partecipanti si sono radunati in Piazza Umberto Giordano, pronti per percorrere un tragitto che li ha portati fino a Parcocittà, attraversando le vie del centro di Foggia.

Questa camminata non competitiva non è stata solo un momento di attività fisica, ma anche un’importante occasione di riflessione sul ruolo fondamentale della prevenzione nella lotta contro il cancro. Il messaggio che ha accompagnato l’intera giornata è stato chiaro: la prevenzione è la chiave per ridurre il rischio di ammalarsi e per affrontare la malattia in modo più efficace.

Molteplici le realtà locali che hanno preso parte all’evento, unendo le forze per diffondere il valore della prevenzione. Tra le associazioni presenti, che hanno contribuito a rendere speciale questa giornata, vi erano ACLI, ACSI, AGATA, AIDO, L’Albero della Vita, ANDOS, ANT, Associazione Parkinson Foggia, A.S.D. Foggia Running, Le Carrozzine Volanti, AVIS, GAMA, i Podisti di Capitanata e Parco Città. Tutti hanno risposto con entusiasmo all’invito a partecipare a un’iniziativa che unisce sport, salute e solidarietà.

L’evento ha avuto un doppio obiettivo: sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei corretti stili di vita, attraverso l’adozione di una dieta equilibrata e l’attività fisica regolare, ma anche informare sul valore dei programmi di screening gratuiti, che consentono di diagnosticare precocemente il cancro, aumentando così le possibilità di trattamento e guarigione. La prevenzione, infatti, non è solo una questione di diagnosi precoce, ma anche di cambiamento di abitudini quotidiane che possono fare la differenza.

“Il cancro non è solo una diagnosi, ma una realtà complessa che tocca ogni aspetto della vita di chi ne è colpito. La prevenzione è fondamentale non solo per salvare vite, ma anche per ridurre il carico emotivo, fisico ed economico che comporta la malattia”, ha dichiarato un rappresentante della ASL Foggia, sottolineando l’importanza di educare i cittadini sui temi legati alla salute.

La camminata ha rappresentato una testimonianza di solidarietà e impegno. Ogni passo è stato simbolo di un impegno collettivo nella lotta contro una malattia che, purtroppo, colpisce milioni di persone ogni anno. Un impegno che non si limita alla sola giornata di oggi, ma che deve continuare ogni giorno, con comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza da parte di tutti.

L’evento si è concluso con un momento di riflessione e un forte messaggio di speranza, mentre i partecipanti si sono uniti per un obiettivo comune: contribuire a costruire una società più sana, più consapevole e pronta a lottare contro il cancro, partendo proprio dalla prevenzione.

Una giornata che ha dimostrato ancora una volta che, quando una comunità si unisce, è possibile fare la differenza nella lotta per la salute e il benessere di tutti.

