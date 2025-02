Il foggiano Rocco Maruotti eletto segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati

Il sostituto procuratore della Repubblica di Rieti, Rocco Gustavo Maruotti, è stato eletto segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) durante il comitato direttivo centrale tenutosi a Roma. In occasione dell’incontro, è stato anche nominato presidente Cesare Parodi, appartenente alla corrente di Magistratura Indipendente.

Maruotti, membro di Area Dg, è in servizio a Rieti dal 2015 e, con il suo risultato tra i primi cinque più votati, si trova ora tra i vertici dell’ANM. In precedenza, aveva già ricoperto un ruolo nel comitato direttivo centrale dell’Associazione.

Nel presentarsi come candidato, Maruotti ha evidenziato il suo percorso professionale e il suo impegno nell’associazionismo giudiziario.

Nato a Foggia nel 1977, dal 2015 ha svolto la funzione di Pubblico Ministero presso la Procura di Rieti. Prima di entrare in magistratura, Maruotti ha lavorato nell’ufficio legale del Ministero della Cultura e come ricercatore di diritto penale presso l’Università di Foggia e le università romane “La Sapienza” e “L.U.I.S.S.”.

Tra i casi più rilevanti cui ha preso parte figura il coinvolgimento nelle indagini e nei processi legati al terremoto che ha colpito Amatrice nell’agosto del 2016, portando alla luce le cause dei crolli e dei decessi. Inoltre, Maruotti ha maturato un’importante esperienza nell’ambito dell’associazionismo giudiziario. Dal 2016 al 2018 è stato componente del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo di Magistratura Democratica. Iscritto ad Area Democratica per la Giustizia sin dalla sua nascita, nel 2020 è stato eletto nel Comitato Direttivo Centrale dell’ANM, dove ha presieduto la Commissione per le condizioni di lavoro e l’edilizia giudiziaria, coordinato la Commissione sull’ordinamento giudiziario e partecipato al Comitato scientifico della rivista “La Magistratura”.

Maruotti ha sottolineato il valore del dialogo e della comprensione reciproca, principi che considera fondamentali per la gestione delle dinamiche associative. Nella sua candidatura, ha dichiarato di voler mettere a disposizione dell’ANM la sua esperienza acquisita nei precedenti anni, affiancando colleghi di altissimo valore professionale e umano.

Il sostituto procuratore ha inoltre delineato alcune delle sfide più significative che attendono l’ANM nei prossimi anni: difendere la giurisdizione dalle ingerenze politiche e tutelare l’autonomia dei magistrati, specialmente quelli più giovani. Maruotti ha anche insistito sulla necessità di migliorare le condizioni di lavoro, potenziando le risorse umane e materiali, in risposta alle sfide dell’informatizzazione dei processi.

Per affrontare queste sfide, Maruotti ha sottolineato l’importanza dell’impegno collettivo e della collaborazione, citando il pensiero di Pier Paolo Pasolini: “La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza.” Secondo Maruotti, solo preservando il fondamentale luogo di confronto che è l’ANM si potrà superare la solitudine e rafforzare la magistratura.

