San Severo, 9 febbraio 2025 – È venuto a mancare nella giornata di ieri, all’età di 86 anni, Tomaso Di Capua, noto imprenditore sanseverese che ha segnato profondamente la storia della moda non solo in città, ma nell’intera provincia di Foggia. Con la sua “Boutique Di Capua”, una delle realtà più importanti nel settore dell’abbigliamento, Tomaso ha rappresentato un faro di eleganza e tendenze per le generazioni che hanno attraversato il ventesimo e il ventunesimo secolo.

La sua morte, avvenuta dopo un periodo di ricovero presso l’Ospedale “Masselli-Mascia” di San Severo, ha suscitato un’ondata di commozione in tutta la comunità. Circondato dall’affetto dei suoi cari, Tomaso Di Capua lascia un segno indelebile nella storia di San Severo, una città che gli deve molto, sia dal punto di vista economico che culturale. La sua impresa, la Boutique Di Capua, è stata un pilastro del commercio cittadino sin dal 1910, testimone di oltre un secolo di evoluzione della moda e dell’imprenditoria locale.

La Boutique Di Capua: un’istituzione della moda

Tomaso Di Capua è stato il volto di una delle boutique più longeve e prestigiose di San Severo, conosciuta per la sua capacità di anticipare le tendenze, offrendo ai clienti modelli sempre freschi e innovativi. L’attività della famiglia Di Capua ha sempre rappresentato un punto di riferimento per chi desiderava vestirsi con gusto e raffinatezza, con una selezione di capi d’abbigliamento di alta qualità, ma anche accessori e articoli di tendenza che hanno conquistato più di una generazione.

La boutique, che ha aperto i battenti nel 1910, ha attraversato decenni di cambiamenti, da quelli legati alla moda alla trasformazione dei gusti della clientela. Tomaso, che ha preso le redini dell’azienda nel corso degli anni, è stato capace di rinnovare continuamente il negozio, facendo della sua attività un punto di riferimento non solo per la città di San Severo, ma per tutta la provincia. Le nuove proposte e le collezioni che ogni anno arricchivano la boutique erano attese con impazienza dai suoi clienti fedeli, che consideravano Di Capua un vero e proprio esperto di stile.

La sua passione per il suo lavoro, la sua attenzione ai dettagli e il desiderio di innovare erano evidenti in ogni sua scelta imprenditoriale. Non solo un negozio, ma una vera e propria fucina di idee per l’evoluzione della moda, sempre al passo con i tempi, ma senza mai perdere il suo carattere distintivo, che lo ha reso un’istituzione.

Tomaso Di Capua: uomo di sport e di passione

Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Tomaso era noto anche per la sua passione per la pesca in apnea. Un hobby che lo ha accompagnato per tutta la vita e che lo ha portato anche in luoghi lontani, come il Madagascar, dove si recava per coltivare la sua passione. La pesca subacquea non era solo un passatempo, ma una vera e propria filosofia di vita che esprimeva il suo spirito di avventura e la sua costante ricerca di equilibrio tra natura e attività fisica.

L’amore per il mare e per la natura lo ha sempre contraddistinto, e tanti sono i ricordi legati ai suoi viaggi e alle sue esperienze sportive. La sua energia, la sua vitalità e il suo spirito di innovazione erano evidenti anche in queste passioni, che lo rendevano una persona poliedrica e sempre pronta a mettersi in gioco.

L’imprenditore che ha dato lustro a San Severo

Tomaso Di Capua è stato un uomo che ha dato lustro a San Severo, non solo attraverso la sua attività imprenditoriale, ma anche come figura di riferimento per la città. La sua visione, il suo impegno e la sua dedizione hanno avuto un impatto duraturo sul tessuto economico e sociale della comunità. In un periodo storico in cui l’imprenditoria locale si trovava a fronteggiare sfide economiche e sociali, Tomaso è riuscito a mantenere una stabilità aziendale che gli ha permesso di crescere e di restare sempre al passo con le evoluzioni del mercato.

Non solo un imprenditore di successo, ma anche una persona che ha saputo dare valore alla città in cui è nato e cresciuto. La sua attività ha contribuito a formare la cultura imprenditoriale locale, ma ha anche giocato un ruolo nella vita sociale di San Severo, diventando un punto di riferimento per chiunque cercasse qualità e innovazione.

Un addio che lascia il segno

La notizia della morte di Tomaso Di Capua ha suscitato profondo dolore in tutta la città di San Severo. La comunità, che lo ha conosciuto e apprezzato per la sua umanità, il suo spirito imprenditoriale e la sua capacità di rinnovarsi, piange la scomparsa di una delle sue figure più emblematiche. Con lui se ne va una parte della storia della moda, non solo locale, ma anche nazionale.

La sua morte lascia un vuoto, ma il suo esempio e la sua eredità continueranno a vivere attraverso la boutique che ha creato, attraverso i suoi successi, e attraverso l’affetto di chi lo ha conosciuto.

Lo riporta La Gazzetta di San Severo.