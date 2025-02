Franco Landella: “Scioglimento di Foggia? Una decisione politica, non per mafia”

L’ex sindaco di Foggia, Franco Landella, torna a parlare dello scioglimento del Consiglio Comunale, denunciando quello che definisce un evidente squilibrio nei criteri adottati per prendere decisioni di tale portata. Il caso di Bari, con l’amministrazione che resta in piedi nonostante le recenti inchieste, ha riacceso il dibattito su quella che appare come una disparità di trattamento nei confronti di alcuni Comuni rispetto ad altri.

“Un trattamento ingiusto per Foggia”

“Oggi a Bari è uscito il sole – scrive Antonio Decaro sui social – ed è una bella giornata. Sono felice per lui, per Bari e per i baresi, ma non posso fare a meno di notare una profonda ingiustizia. Ciò che è accaduto a Foggia e in altri Comuni che hanno subito lo scioglimento per accuse meno gravi è un’ingiustizia che ferisce la nostra comunità, lasciandola schiacciata dal sospetto di un trattamento differenziato. Oggi, mentre a Foggia piove e fa freddo, molti cittadini si chiedono: perché alcuni Comuni riescono a rimanere in piedi nonostante scandali giudiziari e arresti, mentre altri vengono spazzati via?”.

Landella denuncia un sistema di decisioni che sembrerebbe privo di criteri univoci e, soprattutto, di quel principio fondamentale che dovrebbe garantire equità e giustizia: l’uguaglianza. “Stiamo assistendo a un paradosso: il futuro di intere comunità viene deciso senza un criterio chiaro e con l’ombra di una forte ingerenza politica. Servono regole precise per evitare che l’arbitrarietà della legge colpisca ingiustamente cittadini incolpevoli, trasformandoli in vittime di una macchina che sembra più interessata a distruggere l’avversario politico che a combattere la mafia. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Foggia, sciolta per volontà di un governo a guida PD e Cinque Stelle, piuttosto che per reali infiltrazioni mafiose”.

Le sentenze e i dubbi sulla decisione di scioglimento

L’ex sindaco ribadisce la propria estraneità a qualsiasi legame con la criminalità organizzata e sottolinea come le sentenze stiano progressivamente facendo emergere la verità. “Non esiste alcuna inchiesta per mafia che abbia coinvolto l’amministrazione di centrodestra. Nonostante questo, Foggia è stata commissariata e nessun atto amministrativo o di programmazione della mia gestione è stato annullato. Se davvero ci fossero state infiltrazioni mafiose, allora perché nessuna delle nostre decisioni è stata revocata?”.

Secondo Landella, la legge che regola lo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose è diventata un’arma politica, utilizzata in maniera arbitraria per colpire determinati territori. “Mentre alcuni Comuni, nonostante arresti e inchieste, restano saldi, altri vengono travolti da provvedimenti che appaiono più dettati da logiche di potere che da reali esigenze di giustizia”.

Una legge da riformare per garantire equità

“Questa disparità di trattamento mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni – afferma Landella – e compromette la credibilità dell’intero sistema. Occorre un intervento legislativo che, pur mantenendo saldo l’impegno nella lotta alla mafia, garantisca imparzialità e chiarezza nei criteri di scioglimento di un’amministrazione. Oggi più che mai è necessario evitare che decisioni così gravi vengano prese sulla base di giochi politici piuttosto che su reali riscontri investigativi”.

La questione resta aperta e alimenta il dibattito politico e istituzionale. Nel frattempo, a Foggia continua a piovere e fa freddo, ma Landella conclude con una nota di speranza: “Sono certo che la primavera arriverà presto”.