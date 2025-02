Manfredonia, sfida alla capolista Nocerina: un banco di prova cruciale. "Spirito combattivo"

Il Manfredonia si prepara ad affrontare la difficile trasferta di Nocera, consapevole delle difficoltà ma determinato a giocarsi le proprie carte. Il tecnico Franco Cinque ha parlato dell’importanza del match contro la capolista, evidenziando sia le insidie della gara sia la necessità di affrontarla con il giusto spirito.

“Non sarà una partita semplice – ha dichiarato l’allenatore – la Nocerina è una squadra organizzata, in grande forma e con un pubblico caloroso. Sappiamo che ci aspetta un ambiente carico e che loro faranno di tutto per difendere il primato in classifica.”

Una settimana di riflessione e di lavoro intenso

La squadra pugliese ha dovuto metabolizzare la delusione per il gol subito nel finale dell’ultima partita. “Prendere gol all’ultimo respiro in una gara così importante lascia inevitabilmente degli strascichi – ha ammesso mister Franco 5 – ma dopo i primi giorni di sconforto ci siamo allenati bene e ci presenteremo a Nocera con la voglia di lottare.”

Se da un lato la Nocerina dovrà fare a meno di tre elementi chiave, dall’altro la squadra sipontina non potrà contare sul sostegno del proprio pubblico in trasferta. Un’assenza pesante, che però non deve influire sul rendimento dei giocatori. “Dispiace molto non avere i nostri tifosi al seguito – ha aggiunto il tecnico – ma abbiamo l’obbligo di crederci, di combattere con umiltà e rispetto per l’avversario, consapevoli di affrontare una grande squadra.”

La trasferta, tallone d’Achille del Manfredonia

Nel corso della stagione, il Manfredonia ha incontrato difficoltà nelle gare fuori casa, e il tecnico ha lavorato su questo aspetto nel corso della settimana. “Un allenatore deve essere attento a tutto, alle dinamiche della squadra e alle aree in cui bisogna migliorare. Fortunatamente, da questa settimana ho avuto più soluzioni a disposizione, grazie a qualche giovane in più e a qualche variazione tattica possibile.”

Un aspetto chiave sarà il livello di attenzione, spesso deficitario in passato. “Abbiamo subito troppi gol e dobbiamo aumentare la concentrazione. Servirà uno spirito combattivo, ma anche una maggiore solidità difensiva. Siamo in una fase della stagione in cui ogni punto pesa e dobbiamo fare il massimo per tornare a casa con un risultato positivo.”

La sfida con la Nocerina rappresenta quindi un banco di prova importante per il Manfredonia, chiamato a dimostrare maturità e carattere su un campo difficile. Serviranno determinazione e compattezza per mettere in difficoltà la capolista e tentare un colpo che potrebbe dare una svolta alla stagione.