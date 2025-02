Termoli, 9 febbraio 2025 – Un colpo ben studiato, quello avvenuto nella mattinata del 5 febbraio all’ufficio postale di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, dove una banda armata ha rapinato l’agenzia, portando via circa 80mila euro tra contanti e banconote prelevate dallo sportello Postamat. L’irruzione, che ha seminato paura tra i dipendenti, si è conclusa con l’arresto di quattro persone, tutte originarie di San Severo, grazie alle indagini lampo dei Carabinieri.

La rapina

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 del 5 febbraio, quando i rapinatori, armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di Poggio Imperiale, minacciando i dipendenti e costringendoli a consegnare il denaro. Durante la rapina, uno degli impiegati è stato sequestrato e rinchiuso in un bagno per evitare che interferisse con le operazioni. Il rapinatore ha dato istruzioni chiare, intimando di “rimanere calmi” e promettendo di non fare del male a nessuno, a patto che non ci fossero resistenze.

Il bottino è stato diviso tra il denaro prelevato dalla cassaforte e le banconote ottenute dallo sportello Postamat. La banda ha agito con estrema rapidità, riuscendo a fuggire prima che la polizia potesse intervenire. Le autorità hanno lanciato subito l’allarme, ma l’indagine si è sbloccata grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza.

L’indagine e gli arresti

Le immagini delle telecamere hanno rivelato l’utilizzo di un’auto rubata per la fuga: una Alfa Romeo Giulietta bianca. Grazie a questo indizio, i Carabinieri sono riusciti a risalire ai sospetti. Le indagini hanno portato all’arresto di quattro persone, tutte di San Severo. Due giovani, classe 2001 e 2003, sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di rapina a mano armata in concorso con altri complici ancora da identificare. Le altre due persone arrestate sono donne, tra cui la madre di uno degli arrestati, accusate di ricettazione e occultamento del bottino. Le due donne sono state sottoposte all’obbligo di firma, come disposto dal giudice per le indagini preliminari, il dottor Protano, del Tribunale di Foggia.

Il piano e la fuga

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la rapina era stata pianificata nei minimi dettagli. I rapinatori hanno agito con grande efficienza, entrando nell’ufficio postale e immobilizzando subito i dipendenti con minacce. Dopo aver preso i soldi, hanno costretto uno degli impiegati a rimanere chiuso in un bagno per impedire qualsiasi intervento. L’operazione è stata rapida e senza colpi di scena, con i rapinatori che hanno poi usato l’auto rubata per fuggire.

Le telecamere di sorveglianza sono state fondamentali per l’avvio delle indagini. Le immagini hanno immortalato la targa dell’auto utilizzata dalla banda, risultata rubata poco prima della rapina. Da lì, i Carabinieri hanno ricostruito il percorso dei malviventi, che hanno incontrato altri complici per dividere il bottino. Gli investigatori sono riusciti a recuperare una parte del denaro: 1.000 euro e 17.500 euro in banconote, nascosti e successivamente trovati in possesso delle due donne coinvolte.

La madre di uno degli arrestati ha ammesso di aver preso parte al nascondiglio del denaro. Secondo quanto dichiarato durante gli interrogatori, la donna sarebbe venuta a conoscenza del coinvolgimento del figlio nella rapina e, in preda alla paura, avrebbe deciso di nascondere una parte del bottino. Tuttavia, non ha fornito dettagli su altri possibili complici o sul destino del resto del denaro rubato.

Nonostante gli arresti e il recupero di parte del bottino, le indagini non sono ancora concluse. I Carabinieri stanno lavorando per identificare tutti i membri della banda, che potrebbe essere composta da più persone di quelle inizialmente arrestate. L’attenzione degli inquirenti si concentrerà ora sul rinvenimento della restante parte del bottino, che potrebbe essere ancora nascosta o dispersa in altre zone.

Le indagini proseguono con grande intensità, con l’obiettivo di fare luce su tutte le fasi della rapina e sui possibili legami della banda con altri gruppi criminali attivi nella zona.

fonte termolionline.it