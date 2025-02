San Ferdinando di Puglia tre cani brutalmente uccisi nell'area della Fontana. Atto di crudeltà

San Ferdinando di Puglia, piccolo comune in provincia di Barletta-Andria-Trani, è stato scosso nei giorni scorsi da un evento terribile che ha coinvolto alcuni degli animali più vulnerabili: tre cani sono stati brutalmente uccisi nella zona della Fontana, un’area rurale conosciuta per la sua tranquillità e bellezza paesaggistica. Questo atto di crudeltà, che ha suscitato indignazione e shock nella comunità, sta mettendo in luce non solo la crescente inciviltà di alcuni individui, ma anche la necessità urgente di un intervento più deciso per tutelare gli animali e garantire la sicurezza delle aree pubbliche.

La zona della Fontana, solitamente frequentata da residenti e amanti della natura, è stata teatro di un episodio che ha scioccato chiunque conosca quel territorio.

Un gruppo di passanti ha trovato i tre cani senza vita, lasciati in un angolo poco distante da un piccolo parco. L’area, dove i cani spesso si rifugiavano per cercare riparo, ha visto un atto di violenza inaudita che ha spezzato la tranquillità del posto.

La morte dei tre cani è stata subito definita un atto di crudeltà gratuita. Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi, la zona di San Ferdinando di Puglia ha registrato alcuni episodi preoccupanti legati alla violenza sugli animali, ma quanto accaduto alla Fontana rappresenta una svolta tragica che ha lasciato tutti senza parole. La comunità è sotto shock, e non sono mancati i commenti di rabbia e delusione nei confronti degli autori di questo gesto inumano.